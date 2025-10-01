هوش مصنوعی ابزار تحول آفرین در صنعت گردشگری است

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته گردشگری و در راستای ارتقای دانش و مهارت فعالان این حوزه، سه شنبه شب کارگاه آموزشی با عنوان «کاربردهای هوش مصنوعی در گردشگری» با عنوان «آموزش و تحول پایدار» نامگذاری شده است، برگزار شد.

محمد عرب معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی در زمینه این برنامه به خبرنگاران اظهار کرد: هدف از برگزاری این کارگاه، آشنایی فعالان گردشگری با نقش و ظرفیت‌های هوش مصنوعی در توسعه پایدار این صنعت است.

عرب افزود: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، فرصتی ارزشمند برای ارتقای کیفیت خدمات و جذب گردشگر در سطح ملی و بین‌المللی فراهم می‌کند.

وی گفت: این کارگاه با تدریس محسن الهامیان و با ارائه مباحث تخصصی در زمینه کاربردهای نوین فناوری در گردشگری برگزار شد و سرفصل‌های آموزشی آن عبارت از چرایی هوش مصنوعی در گردشگری، کاربردهای هوش مصنوعی در گردشگری، تولید محتوای گردشگری با هوش مصنوعی، نکات و تکنیک‌های پرامپت‌نویسی، آینده تأثیر هوش مصنوعی در گردشگری و مثال‌های عملی هوش مصنوعی در گردشگری بودند.

عرب اظهار کرد: این برنامه توسط واحد آموزش گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی و با همکاری پارک علم و فناوری استان برگزار شد.

وی گفت: هوش مصنوعی در صنعت گردشگری، امروز به‌عنوان یکی از ابزارهای تحول‌آفرین شناخته و از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و رفتار گردشگران گرفته تا شخصی‌سازی خدمات، تولید محتوای هوشمند و بازاریابی دیجیتال را شامل می شود.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی اظهار کرد: استفاده از این فناوری‌ها می‌تواند تجربه سفر را برای گردشگران به‌مراتب جذاب‌تر، سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر کند و در عین حال، فرصت‌های جدیدی برای کارآفرینی و سرمایه‌گذاری در این حوزه فراهم آورد.

عرب افزود: این رویداد به‌عنوان یکی از برنامه‌های پیش‌همایش، مقدمه‌ای برای برگزاری همایش بین‌المللی گردشگری و سرمایه‌گذاری بیابان لوت است که به‌زودی در خراسان جنوبی برگزار خواهد شد.