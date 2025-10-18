به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جلیل مختاری‌نیا بعدازظهر شنبه در جلسه شورای راهبری و هماهنگی بانوان که با حضور جمعی از بانوان فعال مذهبی و مسئولان هیئت‌های مذهبی در شهرستان بیجار برگزار شد، اظهار کرد: نقش بانوان در جامعه بسیار مهم و اثرگذار است و می‌توانند در گسترش فرهنگ دینی و تقویت باورهای اعتقادی نسل جوان نقشی تعیین‌کننده داشته باشند.

وی با بیان اینکه «جهاد تبیین» از جایگاه والایی در منظومه فکری انقلاب اسلامی برخوردار است، افزود: امروز همه اقشار جامعه، به‌ویژه بانوان، وظیفه دارند در این مسیر گام بردارند و با افزایش بصیرت، جامعه را از خطر غفلت و شبهات مصون نگه دارند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان خاطرنشان کرد: مادران نقش محوری در تربیت و آگاه‌سازی فرزندان دارند و می‌توانند با بینش دینی صحیح، زمینه‌ساز رشد فکری و معنوی نسل آینده شوند.

حجت‌الاسلام مختاری‌نیا با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر جایگاه بانوان در جامعه، گفت: امروز شورای راهبری و هماهنگی بانوان بستری برای هم‌افزایی و ساماندهی ظرفیت‌های بانوان متعهد و دغدغه‌مند است تا از توان فکری، فرهنگی و مدیریتی آنان در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی بهره گرفته شود.

وی در پایان با قدردانی از حضور بانوان فعال در عرصه‌های فرهنگی و دینی بیان کرد: گفت‌وگوها، پیشنهادها و فعالیت‌های بانوان تأثیرگذاری بالایی دارد و لازم است زمینه‌ای فراهم شود تا این ظرفیت ارزشمند بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد.