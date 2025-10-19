دهقان: بانوان در خط مقدم جهاد تبیین قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، الهام دهقان صبح یکشنبه در نشست شورای راهبری و هماهنگی بانوان شهرستان بیجار که با حضور جمعی از فعالان فرهنگی، بانوان و مسئولان هیئات مذهبی در اداره تبلیغات اسلامی بیجار برگزار شد، با استناد به آیه ۳۸ سوره شوری، با تأکید بر اهمیت مشورت و کار تشکیلاتی در فعالیتهای فرهنگی اظهار کرد: تجربه نشان داده که برکت در کار گروهی و همافزایی است و هیچ حرکتی در فعالیتهای فردی به اندازه همدلی و همراهی جمعی اثرگذار نیست.
وی افزود: مأموریت و رسالت اصلی سازمان تبلیغات اسلامی از بدو تأسیس، تبیین اندیشه ناب محمدی (ص) و جهاد تبیین است و امروز نیز رهبر معظم انقلاب بارها بر نقش مهم بانوان در تحقق این رسالت الهی تأکید کردهاند.
دبیر شورای راهبری بانوان استان کردستان بیان کرد: بانوان در تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی، همواره علاوه بر ایفای نقش مادری و همسری، در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و جهادی پیشگام بودهاند و امروز نیز در مقابله با جنگ ترکیبی دشمن و جهاد امیدآفرینی، وظیفهای خطیر بر عهده دارند.
دهقان تصریح کرد: در شرایطی که دشمنان انقلاب در تلاشاند تا با بحران هویتی، بنیان خانوادهها را متزلزل کنند، بانوان میتوانند با همافزایی، گفتوگو و روایتگری زنان پیشرو، در عرصه رسانه و فضای مجازی جریانسازی کنند و نقش اثرگذار خود را در پیشرفت فرهنگی کشور ایفا نمایند.
وی افزود: تشکیل شورای راهبری و هماهنگی بانوان، اقدامی در راستای تحقق الگوی سوم زن مسلمان و ارتقای جایگاه بانوان بهعنوان عناصر کلیدی زیست فرهنگی کشور است و هدف آن ایجاد سازوکار منسجم برای هدایت، شبکهسازی، همافزایی و اجرای عملیاتهای فرهنگی منظم است.
دهقان در ادامه با اشاره به لزوم حضور هدفمند بانوان در میدان جهاد تبیین گفت: بانوان عضو شورا باید با مشارکت فعال و تبادل تجربیات، ضمن شناخت ظرفیتها و اولویتهای فرهنگی، در طراحی و اجرای برنامههای میدانی حضور مؤثر داشته باشند.
وی در پایان اظهار داشت: امید است با همدلی و اراده جمعی بانوان مؤمن و دغدغهمند، شاهد جریانسازی مؤثر فرهنگی و تقویت گفتمان اسلامی در سطح جامعه باشیم.
