  1. جامعه
  2. جوان و خانواده
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۵

تقویت نقش‌آفرینی زنان در استان‌ها با تشکیل شورای راهبری بانوان

تقویت نقش‌آفرینی زنان در استان‌ها با تشکیل شورای راهبری بانوان

مرکز راهبری و هماهنگی امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی با تشکیل شوراهای راهبری در استان‌ها، تلاش دارد نقش بانوان را در جهاد تبیین پررنگ‌تر و فعالیت‌های فرهنگی را منسجم‌تر سازد.

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ بانوان همواره در تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی نقشی تعیین‌کننده و الهام‌بخش ایفا کرده‌اند. آنان علاوه بر ایفای مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعی، در عرصه‌های فرهنگی، تبلیغی و جهادی نیز پیشگام بوده‌اند و توانسته‌اند جریان‌های فکری و اجتماعی مهمی را شکل دهند. امروز نیز در شرایطی که تهاجم فرهنگی دشمنان بیش از هر زمان دیگری فعال است، نقش بانوان در تبیین حقیقت و گفتمان‌سازی اسلامی، اهمیتی دوچندان یافته است. از همین رو سازمان تبلیغات اسلامی با نگاه به ظرفیت عظیم بانوان در عرصه فرهنگ، مرکز راهبری و هماهنگی امور بانوان را به‌عنوان یک نهاد سامان‌دهنده و پشتیبان شکل داده است.

این مرکز در راستای مأموریت این سازمان برای تبیین مؤثر اسلام ناب و تقویت جبهه فرهنگی انقلاب، با ایجاد سازوکارهای منسجم و برنامه‌ریزی‌شده، گام‌های مهمی در جهت ارتقای نقش‌آفرینی بانوان در عرصه جهاد تبیین برداشته است.

مرکز راهبری و هم‌آهنگی بانوان سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر جایگاه بانوان به‌عنوان عناصر کلیدی زیست‌بوم فرهنگی تبلیغی کشور، تشکیل شورای راهبری بانوان استان را در دستور کار قرار داده است. شورای راهبری با هدف هدایت، هم‌افزایی و انسجام فعالیت‌های تبیینی بانوان شکل گرفته و زمینه‌ساز تعریف عملیات‌های فرهنگی گسترده‌تر و اثرگذاری بیشتر در سطح استان‌ها خواهد بود.

تقویت نقش‌آفرینی زنان در استان‌ها با تشکیل شورای راهبری بانوان

شورای راهبری بانوان؛ بستری برای هم‌افزایی، انسجام و پشتیبانی از نخبگان فرهنگی

بر اساس دستورالعمل جامع تدوین‌شده، فعالیت‌های این شورا بر اصولی همچون نقش تمدن‌ساز بانوان در جهاد تبیین، ضرورت حرکت هماهنگ، ارتقای میدان تبلیغ فرهنگ اسلامی، مردمی‌سازی فعالیت‌ها، تعامل با نهادهای حاکمیتی و برون‌سازمانی، بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها و نگاه کلان متناسب با شرایط روز استوار است.

از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده برای شورا می‌توان به طراحی چشم‌انداز و جهت‌دهی فرهنگی، تشکیل اتاق فکر، ارزیابی و ارتقای مستمر برنامه‌ها، ایجاد هم‌افزایی میان ظرفیت‌های سازمانی و مردمی، حمایت از نخبگان و فعالان فرهنگی، و بهره‌گیری مؤثر از رسانه‌های جمعی و فضای مجازی اشاره کرد.

ترکیب شورای راهبری استان به‌گونه‌ای طراحی شده است که علاوه بر مدیرکل و کارشناس بانوان استان (به‌عنوان رئیس و دبیر شورا)، نمایندگانی از بخش‌های تخصصی نظیر مسئول مبلغات، مسئول بانور، مسئول هیئات و مداحان بانوان، مسئول دختران حاج قاسم، مسئول اداره قرآنی یا شورای اندیشه‌ورز قرآنی، مسئول رسانه یا نماینده بنیاد سپهر و همچنین نماینده گروه‌های مردمی نیز حضور دارند.

اعضای شورا موظف‌اند با مشارکت فعال و منظم، تبادل تجربیات، شناخت ظرفیت‌ها، همکاری در طراحی و اجرای برنامه‌ها و پایبندی به اهداف سازمان، مسیر تحقق اهداف را هموار سازند. همچنین کارشناس بانوان استان به‌عنوان دبیر شورا، با برگزاری جلسات منظم، پیگیری مصوبات، ایجاد انگیزه در اعضا و صیانت از روحیه جمعی، نقش محوری در پیشبرد امور ایفا می‌کند.

با فعالیت این شوراها، انتظار می‌رود دامنه اثرگذاری بانوان در استان‌ها افزایش یافته و سطح فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی با انسجام بیشتری ارتقا یابد. مرکز راهبری و هماهنگی امور بانوان امیدوار است با این رویکرد، بانوان بتوانند سهم مؤثرتری در نهضت تبیینی انقلاب اسلامی ایفا کنند.

کد خبر 6588528
مینا یاری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها