۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۵

ثبت‌نام بیش از ۱۲۰۰ دانشجوی جدید در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان آغاز شد

بندرعباس ـ معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از آغاز فرآیند ثبت‌نام دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی ۱۴۰۴ ـ ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان رمضانیان نیک معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، اظهار داشت: ثبت‌نام دانشجویان جدیدالورود این دانشگاه از امروز آغاز شده و به صورت ترکیبی «الکترونیکی و حضوری» در پردیس مرکزی دانشگاه و دانشکده‌های تابعه در حال انجام است.

وی افزود: در سال تحصیلی جدید بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ دانشجو در رشته‌های مختلف علوم پزشکی در مقاطع کارشناسی، دکترای حرفه‌ای و کارشناسی ارشد در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان پذیرش شده‌اند.

معاون آموزشی دانشگاه تصریح کرد: ثبت‌نام الکترونیکی از طریق سامانه آموزشی دانشگاه انجام می‌شود و پس از تکمیل مدارک، مراحل حضوری نیز در پردیس و دانشکده‌های مربوطه دنبال خواهد شد.

