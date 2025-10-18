به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جمشید محبت خانی، فرمانده پلیس راه آهن کشور گفت: در راستای تشدید اقدامات کنترلی مأموران دایره آگاهی پلیس راه آهن قم حین کنترل وسایل همراه مسافران قطار قم- مشهد از طریق بررسی تخصصی به یک چمدان مسافرتی متعلق به یکی از مسافران به هویت معلوم مظنون شدند و تحت بررسی تخصصی قرار گرفت.

این مقام انتظامی در ادامه افزود: در بازرسی از محتویات چمدان مورد اشاره تعداد دو جعبه حاوی نقره به وزن تقریبی ۱۹ کیلوگرم نقره فاقد هرگونه مجوز قانونی به ارزش تقریبی ۴۰ میلیارد ریال کشف و حسب دستور مقام قضایی تعزیزات حکومتی استان، اموال توقیف و به همراه متهم تحویل مراجع قضایی استان شد.

فرمانده پلیس راه آهن کشور در پایان با اشاره به برخورد قاطعانه پلیس با اخلال گران نظم و امنیت اقتصادی، خاطر نشان کرد: بسیاری از افراد ممکن است با مشاهده برخی قیمت‌ها در بازارهای غیر رسمی، اقدام به خرید نقره از فروشنده‌های غیر معتمد کنند. قیمت‌های بسیار پایین که نشانه‌ای از وجود خطر است، زیرا ممکن است نقره مسروقه، تقلبی، ناخالص یا کم عیار باشد. اگر شما خریدتان را به صورت غیر رسمی انجام دهید، به صورت آگاهانه در یک معامله‌ی قاچاق شرکت کرده‌اید. در معاملات غیر رسمی معمولاً هیچ گونه فاکتوری به شما داده نمی‌شود و تضمین اصالت کالا و گارانتی نیز بی معنی هستند.