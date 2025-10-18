۳۰ متهم تحت تعقیب در فلاورجان دستگیر شدند

سرهنگ مرتضی هادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ارتقا امنیت اجتماعی و برابر دستور مرجع قضائی، طرح جلب و دستگیری متهمان تحت تعقیب به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان افزود: در این رابطه مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی در سطح شهرستان موفق شدند ۳۰ متهم تحت تعقیب را شناسایی و در چند عملیات جداگانه آنها را دستگیر کنند.

وی عمده اتهام افراد دستگیر شده را جرائم مالی، ضرب وجرح، حمل و نگهداری مواد مخدر، نزاع و درگیری، سرقت و اختلافات خانوادگی عنوان و تصریح کرد: متهمان دستگیر شده برای اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.