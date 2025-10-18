دستگیری کلاهبردار به شیوه رسید ساز جعلی در دلفان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهروز بازوند امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی مراجعه شهروندی به پلیس آگاهی دورود و اعلام اینکه یک نفر با استفاده از شیوه رسید سازی جعلی از وی کلاهبرداری کرده است، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی فرد کلاهبردار شناسایی و طی عملیاتی ضربتی در این شهرستان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی دلفان، گفت: در تحقیقات پلیسی مشخص شد این فرد با روش رسید سازی جعلی اقدام به کلاهبرداری مبلغ دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کرده است که در تحقیقات به هفت فقره کلاهبرداری به همین روش اعتراف کرده است.

سرهنگ بازوند با بیان اینکه، متهم پس از دستگیری به همراه پرونده تحویل مقامات قضائی شده است، گفت: شهروندان در صورت مواجهه با موارد مجرمانه می‌توانند آن را از طریق ۱۱۰ با پلیس در میان گذارند.