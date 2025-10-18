اجرای طرح «هر مسئول، سفیر یک شهید» در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر امروز شنبه در دیدار مدیرکل اداره ورزش و جوانان لرستان و مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی خیبر خرمآباد بر ضرورت گسترش فعالیتهای فرهنگی در حوزه ورزش و الگوبرداری از طرح تجلیل از فرزندان شهدا تأکید کرد و این اقدام را حرکتی اثرگذار و ماندگار در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دانست.
وی ضمن قدردانی از اهتمام مدیرکل اداره کل ورزش و جوانان، «سالاری» عضو هیئترئیسه فدراسیون فوتبال، مالک باشگاه فرهنگی ورزشی خیبر و مدیرعامل تیم خیبر خرمآباد در برگزاری آئین تجلیل از فرزندان شهدا، بیان داشت: این اقدام ارزشمند ریشه در فرهنگ اصیل ایثار و وفاداری به آرمانهای انقلاب دارد و بیتردید آثار و برکات آن ماندگار خواهد بود. باشگاه خیبر با اجرای چنین طرحی میتواند الگوی فرهنگی ورزشی برای کل کشور باشد.
فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اجرای طرح «هر مسئول، سفیر یک شهید»، افزود: در مجموعه انتظامی، هر مسئول با نام و یاد یکی از شهدا فعالیت خود را آغاز میکند، بهعنوان نمونه، بنده سفیر شهید «علی بداغ» هستم؛ شهیدی که در سال ۱۴۰۴ در درگیری با اشرار و ضدانقلاب در مرز بانه به شهادت رسید. این پیوند معنوی، روح تعهد و مسئولیت را در همه کارکنان زنده نگه میدارد.
سردار هاشمی فر با بیان اینکه حضور چهرههای ورزشی و فرهنگی در ترویج این حرکت تأثیر بسزایی دارد، افزود: ورزش، زبانی مشترک برای انتقال پیامهای اخلاقی و اجتماعی است. وقتی در مسابقات پرتماشاگر، یاد و نام شهدا زنده شود و لیدرها و تماشاگران به احترام فرزندان شهدا شعارها و اشعار حماسی سر دهند، فرهنگ ایثار و مقاومت در میان نسل جوان تقویت میشود.
وی با اشاره به تجربه خود در مدیریت حوزههای انتظامی استانهای خوزستان و اصفهان در کنار فعالیت باشگاههای مطرح فوتبال، تصریح کرد: ترکیب تجربه، تخصص و عملگرایی در مدیریت ورزشی و فرهنگی میتواند تأثیرات بزرگی بر جای بگذارد. امیدوارم باهمت مسئولان باشگاه خیبر، این حرکت ارزشی به سایر باشگاههای کشور تسری یابد.
فرمانده انتظامی لرستان، تصریح کرد: امروز همه ما مدیون خون شهدا هستیم. هر اقدامی که بتواند نام و یاد شهدا را در جامعه زنده کند، مایه برکت و افتخار است. همکاری دستگاههای فرهنگی، ورزشی و انتظامی در این مسیر میتواند زمینهساز تربیت نسلی مؤمن، بانشاط و مسئولیتپذیر باشد.
