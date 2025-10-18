به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست فوق‌العاده کمیته حفاظت از محیط زیست دریایی (MEPC/ES.2) در لندن، جمهوری اسلامی ایران ضمن حمایت از تلاش‌های جهانی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، نگرانی خود را از تأثیرات نامتناسب و ناعادلانه این اقدامات بر کشورهای در حال توسعه اعلام کرد.

نشست فوق‌العاده کمیته حفاظت از محیط زیست دریایی سازمان بین‌المللی دریانوردی (MEPC/ES.2) با هدف بررسی و تصویب نهایی اصلاحات جدید ضمیمه ششم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها (MARPOL Annex VI) و تصمیم‌گیری درخصوص چارچوب «خالص صفر» آیمو (IMO Net - Zero Framework) از روز سه‌شنبه هفته گذشته (۲۲ مهرماه ۱۴۰۴) در مقر آیمو در لندن آغاز به کار کرد.

این نشست در ادامه تصمیمات هشتاد و سومین اجلاس کمیته حفاظت از محیط زیست دریایی (MEPC 83) در اردیبهشت‌ماه سال جاری برگزار می‌شود. نشستی که طی آن پیش‌نویس اصلاحیه‌ای جدید مبنی بر اعمال مقررات الزام‌آور برای دریافت مالیات از انتشار کربن ناشی از سوخت کشتی‌ها به‌عنوان بخشی از چارچوب خالص صفر به تصویب رسید. بر همین اساس، مقرر شده بود نشست فوق‌العاده‌ای در اواخر مهرماه برای تصویب نهایی مقررات (Adoption) و تدوین روش‌های اجرایی آن برگزار شود. نشست فوق‌العاده MEPC/ES.2 با مشارکت نمایندگان کشورهای عضو، سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای غیردولتی مشورتی و نمایندگان صنعت حمل‌ونقل دریایی آغاز به کار کرده است.

سید علی موسوی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان بین‌المللی دریانوردی نیز به دلیل اهمیت موضوع در نخستین روز نشست فوق‌العاده حضور یافت و نمایندگان اعزامی سازمان بنادر و دریانوردی با مشارکت فعال در مذاکرات، دیدگاه‌ها و مواضع کشورمان را تبیین کردند.

بیانیه رسمی جمهوری اسلامی ایران در روز نخست نشست توسط پوریا کولیوند، نماینده سازمان بنادر و دریانوردی و معاون نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان بین‌المللی دریانوردی در آیمو قرائت شد.

ایران ضمن حمایت از تلاش‌های جهانی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، نگرانی خود را از تأثیرات نامتناسب و ناعادلانه این اقدامات بر کشورهای در حال توسعه اعلام کرد و پیشنهادهایی برای ایجاد سازوکارهای مالی، حمایت از کشورهای کمترتوسعه‌یافته و همکاری‌های فنی بین‌المللی ارائه داد.

به‌منظور تبیین مواضع کشور و آماده‌سازی مشارکت موثر دراین نشست، سازمان بنادر و دریانوردی با محوریت اداره‌کل ایمنی و حفاظت دریایی، جلسات متعددی با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط از جمله شرکت‌های کشتیرانی، مؤسسات رده‌بندی، شرکت‌های تابعه وزارت نفت، سازمان حفاظت محیط‌زیست، اتحادیه مالکان کشتی‌های ایرانی و انجمن صنفی دریانوردان تجاری برگزار کرده است.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران متشکل از نمایندگان سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به‌صورت حضوری در اجلاس شرکت کرده و تا پایان نشست، به‌صورت فعال در کمیته‌های تخصصی و مذاکرات فنی حضور خواهند داشت.

نشست فوق‌العاده MEPC/ES.2 یکی از مهمترین رویدادهای زیست‌محیطی دریایی سال‌های اخیر به‌شمار می‌رود که نتایج آن می‌تواند مسیر آینده مقررات بین‌المللی دریانوردی در حوزه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را تعیین کند.

انتظار می‌رود تا پایان هفته جاری، کمیته نسبت به تصویب نهایی چارچوب خالص صفر و تعیین جدول زمانی اجرای آن تصمیم‌گیری کند.