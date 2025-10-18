به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی سالاری مشاور اجرایی مرکز عالی قرآن و عترت با اشاره به انتشار دستورالعمل شفاف‌سازی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اظهار کرد: این دستورالعمل با هدف ارتقای بهره‌وری نظام‌های حمایتی و نظارتی و براساس ماده ۵ قانون و سیاست‌های کلی نظام اداری کشور تدوین شده و اطلاعات مربوط به فعالیت‌های مالی و اجرایی در حوزه فرهنگ، هنر، رسانه و قرآن در سامانه وزارتخانه منتشر می‌شود.

وی در نشست با مدیران‌کل استان‌های خراسان رضوی و شمالی، ضمن تأکید بر لزوم ارسال مستند و به‌موقع گزارش‌ها به مرکز افزود: تهیه گزارش‌های عملکردی رسانه‌ای درباره این اطلاعات برای تنویر افکار عمومی و ارائه عملکرد استان‌ها به مرکز عالی قرآن و عترت ضروری است. بودجه‌ها محدود و برای هر برنامه اعتبار مشخصی پیش‌بینی شده است؛ لذا انتظار می‌رود جابجایی اعتبارات بدون هماهنگی با مرکز صورت نگیرد و در صورت نیاز به تغییر در اجرای برنامه‌ها با مشورت مرکز عالی قرآن و عترت برنامه جایگزین مشخص شود.

سالاری با تشریح رویکرد جدید مرکز عالی قرآن و عترت تصریح کرد: در دوره جدید، مردمی‌سازی فعالیت‌های قرآنی در اولویت قرار گرفته و اجرای برنامه‌ها شایسته است از طریق مؤسسات مردمی یا مؤسسات فرهنگی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شود.

وی همچنین با اشاره به اهمیت عدالت فرهنگی در کشور گفت: توجه ویژه به مناطق محروم و کم‌برخوردار از دیگر اولویت‌های مهم مرکز عالی قرآن و عترت در تخصیص بودجه است و مدیران استان‌ها در این زمینه اهتمام داشته باشند.

در پایان، مشاور اجرایی مرکز عالی قرآن و عترت با اشاره به تدوین «برنامه اقدام مشترک» ذیل تفاهم‌نامه کلی وزارت متبوع افزود: این اقدام شامل تمامی برنامه‌های اجرایی مشترک با استان‌هاست و اعتبارات حمایتی مرکز بر اساس اقدام مذکور به هر استان اختصاص یافته است.