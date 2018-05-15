۴ میلیون دانش آموز در المپیادهای ورزشی کشور شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد حمیدی ظهر سه شنبه در مراسم اختتامیه المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بیش ازچهار میلیون دانش آموز در المپیاد های ورزشی در سطح کشور شرکت کردند، اظهار داشت: برگزاری المپیاد ورزشی در استان ها از مهمترین اقدامات وزارت آموزش و پرورش در حوزه ورزشی در مدارس به شمار می رود.

وی بیان کرد: برگزاری المپیاد ورزشی در راستای افزایش فعالیت های حرکتی دانش اموزان و شناسایی استعدادهای ورزشی برگزار شده است.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: برگزاری المپیاد های ورزشی در سطح کشور زمینه ساز تشکیل تیم های ورزشی در مدارس شد که این مهم جدا از انجام فعالیت های حرکتی توسط دانش آموران موجب تقویت روحیه همکاری و هماهنگی بین دانش آموزان شد.

وی بیان کرد: المپیاد های ورزشی درون مدرسه زمینه ساز تقویت روحیات اخلاقی دانش آموزان و افزایش مشارکت های آنها در فعالیت های گروهی می شود.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: ورزش زمینه ساز سلامت انسان ها است و باید فرهنگ ورزش در جامعه نهادینه شود و دوران دانش آموزی بهترین زمان برای هدایت دانش آموزان به سمت ورزش است.

وی در ادامه تصریح کرد: افزایش ساعت ورزش از مهمترین برنامه های وزارت آموزش و پرورش است که نقش مهمی در افزایش فعالیت های حرکتی دانش آموزان دارد.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: درس تربیت بدنی در پایه یازده از یک ساعت به دو ساعت افزایش یافته است.