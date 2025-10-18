به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صادقی، مدیر مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش ضمن اعلام پیوستن وزیر آموزش و پرورش به پویش "به ساز مدرسه، بساز مدرسه" در صفحه خود در شبکه ایکس نوشت: وزیر آموزش و پرورش، اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش به اتفاق، با تخصیص بخشی از حقوق خود به پویش "به ساز مدرسه، بساز مدرسه" پیوستند.

وی همچنین اعلام کرد: وزیر آموزش و پرورش با تخصیص ۵ میلیارد ریال برای ساخت مدرسه‌ای در شهرستان زیرکوه خراسان جنوبی، به نام سردار شهید احمد کاظمی به این پویش پیوست.