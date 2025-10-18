آغاز فعالیت کمیته های علمی و فرهنگی کنگره ملی آیت الله ملک حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نوری‌پور بعداظهر شنبه در نشست برنامه‌ریزی برگزاری دومین کنگره ملی آیت‌الله ملک‌حسینی اظهار کرد: این کنگره، رویدادی بزرگ در عرصه فرهنگ، اندیشه و هویت دینی مردم کهگیلویه و بویراحمد است و کمیته‌های تخصصی از مدت‌ها پیش برای برگزاری شایسته آن فعال شده‌اند.

وی افزود: در این کنگره چهار کمیته علمی، فرهنگی، رسانه‌ای و پشتیبانی شکل گرفته است؛ کمیته علمی به مسئولیت رئیس بنیاد نخبگان از بنیاد نخبگان، کمیته فرهنگی با مسئولیت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، کمیته رسانه با مسئولیت صداوسیمای مرکز استان، و کمیته پشتیبانی با محوریت معاونت‌های استانداری فعالیت دارند.

دبیر کنگره ملی آیت‌الله ملک‌حسینی با اشاره به آغاز جدی فعالیت کمیته‌ها پس از جلسات ابتدایی با بیت آیت‌الله ملک‌حسینی (ره)، تصریح کرد: نخستین اقدام رسمی، دیدار با بیت معظم‌له و دریافت رهنمودهای کلی بود و پس از آن، فعالیت جدی در حوزه علمی و فرهنگی آغاز شد.

مجوز پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) برای کنگره اخذ شده است

وی ادامه داد: در حوزه علمی، به همت بنیاد نخبگان استان مجوز پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) برای کنگره اخذ شد که موجب ارتقای ارزش علمی مقالات خواهد شد.

نوروی پور تأکید کرد: اگر همایشی بدون مجوز ISC برگزار شود، مقالات آن از امتیاز علمی لازم در دانشگاه‌ها برخوردار نخواهند بود، بنابراین اخذ این مجوز گام مهمی در اعتباربخشی به این رویداد بود.

وی ابراز کرد: تاکنون نشست‌های علمی و فرهنگی متعددی در نقاط مختلف استان و کشور برگزار شده و فراخوان پذیرش مقاله با استقبال پژوهشگران و استادان حوزه و دانشگاه روبه‌رو شده است. مجموعه مقالات نهایی نیز آماده انتشار است و کتاب مجموعه مقالات در آستانه چاپ قرار دارد.

رونمایی از پوستر و اطلاع رسانی کنگره

رئیس دانشگاه یاسوج رونمایی از پوستر و پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی کنگره را از دیگر اقدامات انجام‌شده دانست و با اشاره به همراهی نهادهای استانی گفت: در حدود ۴۰ روز گذشته نشست‌های منظم هماهنگی تقریباً هر هفته، برگزار شده تا هماهنگی لازم میان کمیته‌ها برقرار باشد.

رئیس دانشگاه یاسوج اظهار داشت: رسانه ملی نیز در زمینه اطلاع‌رسانی، تبلیغات و تولید برنامه‌های ویژه همکاری قابل توجهی داشته و برنامه‌های متعددی از سوی صداوسیمای مرکز استان در حال پخش است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم حضور فعال‌تر دستگاه‌ها و نهادهای استان در روند برگزاری کنگره افزود: انتظار می‌رفت برخی دستگاه‌ها و ادارات شاخص که دارای جایگاه فرهنگی و اجتماعی مهمی هستند، حضور پررنگ‌تری در جلسات و برنامه‌ریزی‌ها داشته باشند، اما تاکنون در برخی موارد شاهد کم‌توجهی یا غیبت آنان بوده‌ایم.

نوری‌پور خاطرنشان کرد: این کنگره فرصت ارزشمندی برای معرفی ابعاد علمی، اخلاقی و معنوی حضرت آیت‌الله ملک‌حسینی (ره) است و دانشگاه یاسوج با تمام ظرفیت خود در کنار سایر نهادها، برای برگزاری شایسته این رویداد ملی تلاش خواهد کرد.