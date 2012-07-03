کنگره ملی بزرگداشت آیت الله ملک حسینی در یاسوج برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کرم الله محمد پور ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: هدف از برگزاری این کنگره بررسی ابعاد شخصیتی، علمی، فرهنگی و سیاسی و شناخت بیشتر مردم و نسل جدید با مفاخری همچون حضرت آیت الله ملک حسینی است.

وی بیان داشت: آیت الله ملک حسینی یک شخصیت ملی است که مبازرات ایشان در مقابله با رژ‍‍یم پهلوی از یادها فراموش نمی شود.

محمد پور عنوان کرد: زندگی نامه، سیره علمی، سیمای مردم استان در نظرگاه آیت الله ملک حسینی، سیمای حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب در کلام ایشان، سیمای حضرت ایت الله ملک حسینی درکلام علما و بزرگان، موضع گیریهای سیاسی و اجتماعی پیش از انقلاب اسلامی، نگاه زیبایی شناسانه ایشان به ادبیات فارسی و هنر خوشنویسی و موضع گیری های سیاسی و اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی برخی موضوعات این کنگره است.

وی عنوان کرد: نگاهی به خاطرات و حوادث زندگی، جایگاه دین و دولت، پیشینه های فرهنگی ایران، حوداث و رخداد های سیاسی و اجتماعی استان و جایگاه غرب و فرهنگ غرب در نظر حضرت ایت الله ملک حسینی از دیگر موضوعات این کنگره است.

وی تاکید کرد: زمان ارسال مقالات با موضوعات ذکر شده تا پایان مردادماه سال جاری است.

معاون مطبوعاتی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان گفت: این گنگره نیمه اول شهریور ماه ۹۱در یاسوج برگزار می شود.

محمدپور یادآور شد: در کنار این کنگره، نمایشگاهی از اسناد ساواک پیرامون مبارزات انقلابی آیت الله ملک حسینی و نمایشگاه عکس و خوشنویسی برگزار می شود.