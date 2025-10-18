فخاری: ۵۰ دوره آموزشی هفته کاهش بلایای طبیعی در مازندران برگزار شد

غلامعلی فخاری اشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری دورههای آموزشی در روز جهانی کاهش خطر بلایا با شعار «سرمایهگذاری در تابآوری، نه بلایا» که از ۱۹ مهر لغایت ۲۵ مهر ۱۴۰۴ ادامه داشت، خبر داد.
فخاری اشرفی گفت: اهداف کلی از این دورههای آموزشی به مناسبت روز جهانی کاهش بلایای طبیعی، تشویق شهروندان برای افزایش تابآوری جامعه و اقشار مختلف در برابر بلایا و فجایع در نظر گرفته شده است.
وی افزود: مهمترین اهداف در این روز جهانی، افزایش آگاهی عمومی درباره انواع بلایای طبیعی (زلزله، سیل، طوفان، آتشسوزی و…)، آموزش مهارتهای عملی واکنش در شرایط بحرانی از قبیل پناهگیری، تخلیه، امداد اولیه و ترویج فرهنگ پیشگیری و آمادگی در سطح خانواده و جامعه میباشد.
وی خاطرنشان کرد: در این هفته بیش از ۵۰ دوره آموزشی با فراگیری بیش از ۲۵۰۰ نفر شامل اجرای تمرین عملی زلزله، کارگاههای آموزشی، مسابقات نقاشی و عکاسی، ایستگاههای آموزشی در پارکها، برگزاری کارگاه کمکهای اولیه، نمایشگاه عکس و تجهیزات و مانور بزرگ شهری در سراسر شعب استان برگزار شد.
فخاری اشرفی ضمن قدردانی از همه دستاندرکاران این برنامه ابراز امیدواری کرد که اینگونه فعالیتها موجب افزایش آگاهی عمومی جامعه شود و در طول سال استمرار یابد.
