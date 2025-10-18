صفدری: اهدای عضو جوان بجنوردی جان شش بیمار را نجات داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی، محمدرضا صفدری اظهار کرد: مهدی یزدانی، جوان ۲۳ ساله اهل بجنورد، در پی سانحه تصادف در تاریخ ۲۳ مهرماه به بیمارستان امام علی (ع) بجنورد منتقل شد که به علت شدت آسیبهای وارده، دچار مرگ مغزی شد.
وی افزود: پیکر زندهیاد یزدانی پس از تأیید مرگ مغزی به مرکز تخصصی پیوند اعضای منتصریه مشهد اعزام شد و در ۲۶ مهرماه، با رضایت خانواده این جوان ایثارگر، کبد، کلیهها، قرنیهها و پوست وی برای پیوند به بیماران نیازمند اهدا شد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تصریح کرد: با این اقدام نوعدوستانه، جان شش بیمار که در انتظار پیوند عضو بودند نجات یافت و امید تازهای به زندگی در دل آنان شکل گرفت.
وی در پایان بیان کرد: فرهنگ اهدای عضو در خراسان شمالی هر روز در حال گسترش است و تصمیم خانوادههای اهداکننده، نام عزیزانشان را برای همیشه ماندگار میکند.
