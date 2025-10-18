  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۷

صفدری: اهدای عضو جوان بجنوردی جان شش بیمار را نجات داد

صفدری: اهدای عضو جوان بجنوردی جان شش بیمار را نجات داد

بجنورد- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: با اهدای اعضای بدن جوان ۲۳ ساله اهل بجنورد، جان شش بیمار نیازمند پیوند عضو نجات یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی، محمدرضا صفدری اظهار کرد: مهدی یزدانی، جوان ۲۳ ساله اهل بجنورد، در پی سانحه تصادف در تاریخ ۲۳ مهرماه به بیمارستان امام علی (ع) بجنورد منتقل شد که به علت شدت آسیب‌های وارده، دچار مرگ مغزی شد.

وی افزود: پیکر زنده‌یاد یزدانی پس از تأیید مرگ مغزی به مرکز تخصصی پیوند اعضای منتصریه مشهد اعزام شد و در ۲۶ مهرماه، با رضایت خانواده این جوان ایثارگر، کبد، کلیه‌ها، قرنیه‌ها و پوست وی برای پیوند به بیماران نیازمند اهدا شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تصریح کرد: با این اقدام نوع‌دوستانه، جان شش بیمار که در انتظار پیوند عضو بودند نجات یافت و امید تازه‌ای به زندگی در دل آنان شکل گرفت.

وی در پایان بیان کرد: فرهنگ اهدای عضو در خراسان شمالی هر روز در حال گسترش است و تصمیم خانواده‌های اهداکننده، نام عزیزانشان را برای همیشه ماندگار می‌کند.

کد خبر 6626276

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها