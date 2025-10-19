  1. استانها
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۴

اهدای عضو بانوی سمنانی به بیماران؛ فداکاری مادرانه تا لحظه آخر

سمنان- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان از اهدای اعضای یک زن ۵۸ ساله سمنانی به بیماران نیازمند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان حسین‌زاده صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران و اصحاب رسانه در دانشگاه علوم پزشکی سمنان ضمن بیان اینکه یک مورد اهدای عضو در سمنان به ثبت رسیده است، بیان کرد: اهدای عضو مادر ۵۸ ساله سمنانی توانست به بیماران نیازمند جان دوباره ای ببخشد.

وی با بیان اینکه این مادر نیکوکاری ۵۸ ساله سیده زهرا خاتمی نام داشت، افزود: وی به دلیل مرگ مغزی جان باخته بود و با اقدام خیرخواهانه خانواده وی، اعضای بدن این مادر گرانقدر، به بیماران زندگی دوباره بخشید.

معاون دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بیان اینکه بعد از رضایت خانواده مرحومه فرایند مراقبت و آماده‌سازی اعضای قابل اهدای این بانوی سمنان انجام شد، ابراز کرد: پس از تأیید مرگ مغزی اعضای قابل اهدای این بانوی سمنانی اهدا شد.

