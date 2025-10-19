اهدای عضو بانوی سمنانی به بیماران؛ فداکاری مادرانه تا لحظه آخر

به گزارش خبرنگار مهر، احسان حسین‌زاده صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران و اصحاب رسانه در دانشگاه علوم پزشکی سمنان ضمن بیان اینکه یک مورد اهدای عضو در سمنان به ثبت رسیده است، بیان کرد: اهدای عضو مادر ۵۸ ساله سمنانی توانست به بیماران نیازمند جان دوباره ای ببخشد.

وی با بیان اینکه این مادر نیکوکاری ۵۸ ساله سیده زهرا خاتمی نام داشت، افزود: وی به دلیل مرگ مغزی جان باخته بود و با اقدام خیرخواهانه خانواده وی، اعضای بدن این مادر گرانقدر، به بیماران زندگی دوباره بخشید.

معاون دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بیان اینکه بعد از رضایت خانواده مرحومه فرایند مراقبت و آماده‌سازی اعضای قابل اهدای این بانوی سمنان انجام شد، ابراز کرد: پس از تأیید مرگ مغزی اعضای قابل اهدای این بانوی سمنانی اهدا شد.