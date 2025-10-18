آمار شهدای غزه به ۶۸ هزار و ۱۱۶ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه با صدور بیانیه‌ای جدیدترین آمار شهدا و زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون را اعلام کرد.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا این لحظه، ۶۸ هزار و ۱۱۶ نفر به شهادت رسیده‌اند.

همچنین این نهاد پزشکی فلسطینی بیان کرد که شمار کلی زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به ۱۷۰ هزار و ۲۰۰ نفر رسیده است.

این وزارتخانه اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته همچنین پیکر ۲۹ شهید به بیمارستان منتقل شده است. که ۲۳ پیکر از زیر آوار خارج شده اند. ۲ نفر بر اثر شدت جراحات وارده ناشی از حملات به شهادت رسیدند و چهارنفر نیز به طور مستقیم از سوی اشغالگران هدف قرار گرفته و به شهادت رسیدند. همچنین در این مدت ۲۱ نفر نیز زخمی شده‌اند.

هنوز هزاران نفر دیگر نیز در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند.

از زمان برقراری آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، ۲۷ نفر به شهادت رسیده و ۱۴۳ نفر دیگر زخمی شدند.

همچنین در این مدت پیکر ۴۰۴ شهید نیز از زیر آوار خارج شده اند. همچنین از زمان برقراری آتش بس غزه، ۱۵ پیکر گمنام نیز از سوی اشغالگران تحویل گرفته شده است تا در مجموع ۱۳۵ پیکر تحویل گرفته شود.