فرماندار گناوه: اعتمادسازی برای مردم در حوزه بهداشت و درمان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری بعد از ظهر شنبه در آئین تکریم و معارفه روسای بیمارستان امیرالمومنین (ع) و شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه باحضور مسئولان دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر افزود: در این شهرستان پزشکان مجرب و خوبی وجود دارد که اگر اعتماد سازی به حوزه بهداشت و درمان صورت گیرد، مردم از ظرفیت آنها استفاده خواهند کرد و به دیگر شهرها عزیمت نخواهند کرد.

فرماندار گناوه با بیان اینکه دکتر پزشکیان بر ارتقای کیفیت خدمات سلامت و عدالت در درمان تاکید دارد، گفت: در این راستا مجموعه فرمانداری در جهت تقویت زیرساخت‌های بهداشتی و جذب پزشکان متخصص و ماندگاری آنها تلاش مضاعفی می‌کند.

وی بر تعامل و استفاده از ظرفیت‌های خیرین سلامت و بخش خصوصی در حوزه بهداشت و درمان تاکید کرد و گفت: تعامل در هر حوزه‌ای سبب ارتقای خدمات می‌شود و ما در راستای ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی و رساندن شهرستان به جایگاه درخور و واقعی در این زمینه از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنیم.

رئیس شورای سلامت شهرستان گناوه افزود: تعامل و ارتباط خوبی بین مجموعه حاکمیت و مدیریت بهداشت و درمان در شهرستان وجود دارد و تلاش کرده‌ایم به این حوزه مهم که به سلامت جامعه ارتباط دارد، کمک کنیم.

وی گفت: در توزیع بودجه کمیته برنامه ریزی شهرستان به بهداشت و درمان نگاه خاصی شد.

فرماندار گناوه افزود: جهت اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده آماده همکاری با مجموعه بهداشت و درمان هستیم.

وی با قدردانی از زحمات روسای سابق شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهرستان گناوه، گفت: انتخاب مدیران جدید در این حوزه بسیار حائز اهمیت بوده است که امیدواریم با حضور روسای جدید، موجب رشد و تعالی و تحولات خوبی در حوزه بهداشت و درمان رقم خورد.