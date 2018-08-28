پزشکان و ماماهای شهرستان گناوه تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی پاک‌نژاد فرماندار گناوه صبح سه‌شنبه در آئین تجلیل از پزشکان، دندانپزشکان و ماماهای این شهرستان ضمن تشکر و قدردانی از پزشکان و مجموعه بهداشت و درمان شهرستان گناوه اظهار داشت: پزشکان عزیز ما با جان و دل به مردم شریف شهرستان گناوه خدمت می‌کنند که این خدمات صادقانه ارج نهاده می‌شود و مردم شهرستان گناوه نیز قدردان این عزیزان هستند.

وی افزود: ما از مجموعه بهداشت و درمان انتظار داریم تمام تلاش خود را برای ارتقای سطح سلامت این مردم عزیز به‌کارگیرند تا شاهد رفع مشکلات و نزدیک شدن به نقطه ایده آل سلامت در شهرستان باشیم.

وی ضمن تبریک هفته دولت گفت: در هفته دولت امسال شاهد افتتاح چهار طرح بهداشتی بوده‌ایم و در روزهای آینده این هفته مبارک نیز شاهد افتتاح طرح های بهداشتی و درمانی خوبی در شهرستان خواهیم بود.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه نیز ضمن خیرمقدم و خوشامدگویی به مهمانان حاضر در مراسم عنوان داشت: هدف ما این است که با تعامل و همکاری با تمامی کادر بهداشتی درمانی شهرستان تلاش کنیم تا به آنچه شایسته مردم فهیم شهرستان گناوه است دست‌ یابیم.

محمد بازیاری گفت: ما از بزرگان و مدیران ارشد شهرستان و استان انتظار داریم در این هدف مهم بیشتر از گذشته به ما کمک کنند تا بتوانیم نیازهای حوزه سلامت را رفع و در جهت ارتقاء سطح سلامت گام برداریم.

رضا جاودان مسئول نظام پزشکی شهرستان گناوه نیز عنوان داشت: این مراسم برای ارج نهادن به مقام والای پزشک و تقدیر و تشکر از همه دلسوزان که با تلاش‌های بی‌وقفه، به مردم خون گرم شهرستان گناوه خدمت می‌کنند برگزارشده است.

تقدیم هدیه به پزشکان، دندان‌پزشکان و ماماهای شهرستان از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.