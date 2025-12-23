فرماندار گناوه: ارتقای خدمات سلامت و رضایتمندی مردم در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر سه شنبه در بازدید از شبکه بهداشت و درمان این شهرستان که با همراهی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری انجام شد، بر سه محور اساسی در راستای بهبود خدمات عمومی تأکید کرد.

وی تصریح کرد: اهمیت تکریم ارباب‌رجوع، ضرورت ارتقای کیفیت پاسخگویی و تسهیل فرآیندهای اداری با هدف جلب رضایتمندی شهروندان در مراکز بهداشتی و درمانی در اولویت قرار گیرد.

فرماندار گناوه همچنین بر تداوم مشارکت خیرین در توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی شهرستان تأکید کرد.

وی نقش خیرین شهرستان را در حوزه درمانی و بهداشتی بسیار مهم و اثرگذار دانست و از مشارکت آنها در کمک به این حوزه قدردانی کرد.

اسفندیاری نظارت مستمر بر نانوایی‌ها، ارتقای کیفیت نان و رعایت نکات بهداشتی را از مطالبات جدی مردم دانست و خواستار تداوم بیشتر نظارت‌ها با هدف تأمین سلامت و رضایت عمومی شد.

در این بازدید، مسائل و چالش‌های موجود در حوزه بهداشت و درمان مورد بررسی قرار گرفت و بر هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای سطح خدمات سلامت در شهرستان گناوه تأکید شد.