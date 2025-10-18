https://mehrnews.com/x39kSh ۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۳ کد خبر 6626430 استانها لرستان استانها لرستان ۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۳ تصویر گل «عرفان معصومی» به پرسپولیس خرمآباد- تصاویری از گل اول خیبر توسط عرفان معصومی به پرسپولیس در دقیقه ۲۸ بازی را مشاهده می کنید. دریافت 25 MB کد خبر 6626430 کپی شد مطالب مرتبط حاشیه دیدار خیبر- پرسپولیس؛ بانوان هوادار پشت در ورزشگاه ماندند لیگ برتر فوتبال - خیبر خرمآباد و پرسپولیس تهران حضور پرشور هواداران خیبر در ورزشگاه تختی پر شدن جایگاه ویژه و خبرنگاران ورزشگاه تختی توسط تماشاگران! ترکیب خیبر خرمآباد برای دیدار با پرسپولیس مشخص شد برچسبها تیم فوتبال خیبر خرمآباد تیم فوتبال پرسپولیس لیگ برتر فوتبال ایران
