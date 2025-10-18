به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد امروز شنبه رأس ساعت ۱۸ و ۱۵ دقیقه در ورزشگاه خانگی خود (ورزشگاه تختی خرم‌آباد) میزبان پرسپولیس خواهد بود و سرمربی این تیم سید مهدی رحمتی، ترکیب ۱۱ نفره آغازین تیمش را مشخص کرده است.

دیناروند در درون دروازه قرار می‌گیرد و خط دفاع شامل حسینی، محبی، معصومی و آلبوصبیح خواهد بود. در خط میانی، بابایی، شجاعی و سفید چغایی به میدان می‌روند و در حمله نیز گودرزی، طاهرخانی و قزل ترکیب هجومی تیم را تشکیل می‌دهند.

بازیکنان ذخیره خیبر خرم‌آباد برای این دیدار نیز اعلام شده‌اند و شامل پورحمیدی، قنبری، فارسی، یوسفی، ضرونی، مرادی، پسندیده، آزادمنش، آراسته، معالی، خانزادی و آقاجان‌پور هستند.

این دیدار به عنوان یکی از بازی‌های جذاب هفته جاری لیگ برتر شناخته می‌شود و انتظار می‌رود با حضور پرشور هواداران، از رقابت‌های پرهیجان فصل باشد.

خیبر خرم‌آباد که در این فصل تلاش دارد جایگاه خود را در لیگ برتر تثبیت کند، با انگیزه بالایی مقابل پرسپولیس قرار خواهد گرفت و تماشاگران دو تیم چشم‌انتظار آغاز بازی هستند.