۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۰

حضور پرشور هواداران خیبر در ورزشگاه تختی

خرم‌آباد- در این فیلم، حضور پرشور هواداران خیبر در ورزشگاه تختی این شهر، پیش از دیدار با پرسپولیس را مشاهده می‌کنید.

