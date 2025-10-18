https://mehrnews.com/x39kRw ۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۰ کد خبر 6626392 استانها لرستان استانها لرستان ۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۰ حضور پرشور هواداران خیبر در ورزشگاه تختی خرمآباد- در این فیلم، حضور پرشور هواداران خیبر در ورزشگاه تختی این شهر، پیش از دیدار با پرسپولیس را مشاهده میکنید. دریافت 19 MB کد خبر 6626392 کپی شد مطالب مرتبط ترکیب خیبر خرمآباد برای دیدار با پرسپولیس مشخص شد حاشیه دیدار خیبر- پرسپولیس؛ بانوان هوادار پشت در ورزشگاه ماندند اعلام ترکیب پرسپولیس برای دیدار با خیبر/ انتقادات به هاشمیان جواب داد! تصویر گل «عرفان معصومی» به پرسپولیس لیگ برتر فوتبال - خیبر خرمآباد و پرسپولیس تهران پر شدن جایگاه ویژه و خبرنگاران ورزشگاه تختی توسط تماشاگران! برچسبها تیم فوتبال خیبر خرمآباد تیم فوتبال پرسپولیس لیگ برتر فوتبال ایران
