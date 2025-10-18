به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور شامگاه شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه بینالمللی توانمندیهای اقتصادی و تجاری ایران و افغانستان در بیرجند اظهار کرد: این نمایشگاه از نظر نظم، مدیریت و کیفیت برگزاری بسیار مطلوب بوده و با تلاش و نگاه عملیاتی استاندار خراسان جنوبی و مجموعه مدیریتی استان، بهخوبی برگزار شده است.
وی افزود: در این نمایشگاه صرفاً به معرفی کالاها بسنده نشده و موضوعات نرمافزاری تجارت نیز مورد توجه قرار گرفته است. حضور پررنگ بانکها، طراحی برنامههای مرتبط با اعتبارات اسنادی و مشارکت شرکتهای سرمایهگذاری از ویژگیهای مهم این رویداد است.
دوستی با بیان اینکه ظرفیتهای اقتصادی خراسان جنوبی بهخوبی در این نمایشگاه معرفی شده است، گفت: خراسان جنوبی استانی ثروتمند است که در حوزه معادن، گوهرسنگها، زرشک و زعفران از ظرفیتهای کمنظیری برخوردار است، اما در بخش زیرساختها هنوز نیاز به تقویت دارد.
معاون اقتصادی وزارت کشور با اشاره به تمرکز مدیریت استان بر توسعه زیرساختهای اقتصادی افزود: این رویکرد هوشمندانه است، چرا که رشد پایدار و عدالت اجتماعی در گرو توسعه زیرساختها و بزرگ شدن کیک اقتصاد است. وقتی اقتصاد استان رشد کند، توزیع عادلانهتر منابع نیز امکانپذیر خواهد شد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه زیرساختهای جادهای و انرژی اظهار داشت: طرحهایی نظیر بهسازی مسیر تجاری ماهیرود و توسعه انرژی خورشیدی در استان میتواند بخش مهمی از مشکلات زیرساختی خراسان جنوبی را برطرف کند.
دوستی ادامه داد: در شرایطی که رقابتهای جهانی از نفت به سمت معادن و فلزات کمیاب تغییر یافته است، خراسان جنوبی میتواند با تکیه بر ثروت معدنی خود، نقش مؤثری در آینده اقتصاد کشور ایفا کند.
وی در پایان با اشاره به تلاشهای استاندار خراسان جنوبی و تیم اقتصادی استان گفت: اقدامات انجامشده در مسیر توسعه زیرساختها و سرمایهگذاری، نویدبخش آیندهای روشن برای این استان است.
