خراسان جنوبی در مسیر تبدیل شدن به عسلویه مرزی شرق کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر سهشنبه در جمع مردم و اعضای شورای اسلامی روستاهای رقویی، حسین آباد، منظریه، امیرآباد شیبانی، گل نیچه، چهکندوک و حومه با تأکید بر نقش محوری مردم در پیشرفت استان، بیان کرد: امنیت، توسعه و موفقیت خراسان جنوبی مرهون ایمان، همدلی و همراهی مردم است.
وی با بیان اینکه خراسان جنوبی از نظر دینداری، فرهنگ، اخلاق و سلامت اجتماعی جزو استانهای نمونه کشور است، افزود: توفیق خدمتگزاری به مردم نجیب، دیندار و اخلاقمدار خراسان جنوبی، افتخاری بزرگ برای مسئولان است.
هاشمی با تاکید بر اینکه مردم مهمترین پشتوانه توسعه، امنیت و پیشرفت استان هستند، اظهار داشت: این روحیه دینداری و اخلاقمداری سرمایهای بی نظیر برای استان است که باید قدر آن را بدانیم و آن را در مسیر پیشرفت جامعه بهکار گیریم.
استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: خراسان جنوبی امروز در مسیر رشد و جهش اقتصادی قرار دارد و با همدلی نمایندگان مجلس، مدیران استانی و همراهی مردم، در شاخصهایی مانند نرخ بیکاری و تورم از میانگین کشوری وضعیت بهتری دارد.
وی با بیان اینکه مسیرهای روستایی در حال اصلاح و ایمنسازی است و در بخش آبرسانی نیز طرحهای جدیدی برای تأمین پایدار آب شرب روستاها اجرا میشود، افزود: همچنین بسیاری از مشکلات روستایی در حوزه راه، آب و خدمات عمومی در حال برطرف شدن است.
هاشمی از افزایش سرمایهگذاریهای مشترک با کشور افغانستان خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۵۰ سرمایهگذار افغان در مرزهای استان فعال شدهاند و این همکاریهای اقتصادی میتواند خراسان جنوبی را به عسلویه مرزی شرق کشور تبدیل کند.
