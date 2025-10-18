  1. استانها
  2. گیلان
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۳

واکنش سریع شبکه بهداشت لنگرود جان راننده جوان را نجات داد

لنگرود- مدیر شبکه بهداشت و درمان لنگرود از نجات به موقع جوانی که حین رانندگی دچار تشنج شد خبر داد و گفت: هماهنگی سریع نیروهای بهداشت و اورژانس از بروز عوارض جبران‌ناپذیر جلوگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین غلامپور سیگارودی اظهار کرد: یک راننده جوان حین رانندگی دچار تشنج شد و پس از از دست دادن کنترل خودرو، با یک ماشین پارک شده برخورد کرد.

وی افزود: نیروهای حفاظت فیزیکی مرکز بهداشت بلافاصله به محل حادثه رسیدند و راننده را از خودرو خارج کرده و اقدامات اولیه امدادی را انجام دادند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان لنگرود تأکید کرد: اقدام سریع و هماهنگی بین نیروهای شبکه بهداشت و مرکز اورژانس نقش مهمی در پیشگیری از عوارض جدی این حادثه ایفا کرد.

گفتنی است؛ مدیر شبکه بهداشت و درمان لنگرود با حضور در محل حادثه وضعیت بیمار را بررسی و با مرکز فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ تماس گرفت.

پس از حضور تیم اورژانس، اقدامات درمانی لازم انجام و بیمار برای ادامه مراقبت‌های تخصصی به بیمارستان منتقل شد.

