تصادف دو خودرو در آق قلا ۴ مصدوم بر جا گذاشت

آق قلا-معاون امدادونجات جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: در پی تصادف دو خودرو در آق قلا چهار نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاجیلری اظهار کرد: عصر شنبه گزارش تصادف دو دستگاه پراید در شهرستان آق قلا بعد از روستای سقر یلقی از سوی اورژانس به هلال‌احمر اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از نجاتگران پایگاه شهرستان آق قلا با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

معاون امدادونجات جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: در این تصادف از ۶ حادثه‌دیده چهار نفر مصدوم شدند که نجاتگران هلال‌احمر به همراه عوامل اورژانس پس از انجام اقدامات اولیه مصدومان را به مرکز درمانی انتقال دادند.

