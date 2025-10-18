  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۹

سه نفر در انفجار یک آپارتمان در بخارست کشته شدند

مقامات رومانیایی روز شنبه اعلام کردند که پس از انفجار در یک آپارتمان در بخارست، پایتخت رومانی، ۳ نفر کشته و حداقل ۱۳ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یورو نیوز، این انفجار که در یک ساختمان مسکونی در کالئا راهوی رخ داد، خسارات زیادی به چندین آپارتمان وارد کرد. به گفته مقامات اورژانس، بسیاری از مجروحان دچار تروما و سوختگی شدند.

وزارت بهداشت اعلام کرد که یک واحد بحران برای هماهنگی با وزارت کشور و بیمارستان‌های اورژانس تشکیل داده است. مقامات در حال ارزیابی تخت‌های مراقبت‌های ویژه موجود و تخصیص مجدد منابع پزشکی برای درمان مجروحان هستند.

آتش‌نشانان ۲۰ وسیله نقلیه اورژانس را به محل حادثه در کالئا راهوی اعزام کرده‌اند و طرح مداخله قرمز برای اطمینان از واکنش هماهنگ فعال شده است.

بازرسی کل موقعیت‌های اضطراری اعلام کرد که دانش‌آموزان و معلمان یک دبیرستان در نزدیکی محل حادثه به عنوان یک اقدام احتیاطی تخلیه شده‌اند. طی یک پیام هشدار از ساکنان خواسته شده است که از منطقه دوری کنند و از دستورالعمل‌های رسمی پیروی کنند.

دو واحد سگ برای کمک به عملیات جستجو در داخل ساختمان آسیب دیده مستقر شدند.

مقامات در حال بررسی علت انفجار هستند.

