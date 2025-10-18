سوءقصد به جان رئیس نظام پزشکی مسجدسلیمان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیس‌زاده، با ابراز تأسف از حمله مسلحانه به رئیس نظام پزشکی مسجدسلیمان حین انجام وظیفه، تأکید کرده است که ضرورت دارد با عاملان چنین اقدامات خشونت‌آمیز و ضد جامعه پزشکی، برخورد جدی و بازدارنده صورت گیرد.