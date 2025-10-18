  1. سلامت
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۸

سوءقصد به جان رئیس نظام پزشکی مسجدسلیمان

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی ایران، در نامه‌ای به دادستان کل کشور، خواستار پیگیری فوری حادثه سوءقصد به رئیس نظام پزشکی مسجدسلیمان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیس‌زاده، با ابراز تأسف از حمله مسلحانه به رئیس نظام پزشکی مسجدسلیمان حین انجام وظیفه، تأکید کرده است که ضرورت دارد با عاملان چنین اقدامات خشونت‌آمیز و ضد جامعه پزشکی، برخورد جدی و بازدارنده صورت گیرد.

حبیب احسنی پور

