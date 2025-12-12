به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه نشست صمیمی علما، متنفذین، معتمدان، تجار، سرمایهگذاران و فرهیختگان شهرستان سیریک با حضور محمد آشوری، استاندار هرمزگان برگزار شد و مهمترین مسائل توسعهای، اجتماعی و اقتصادی شهرستان و شرق استان مورد بررسی قرار گرفت.
محمد آشوری استاندار هرمزگان در این نشست با اشاره به شرایط حساس کشور و ضرورت انسجام ملی اظهار کرد: دانشبنیانها و جامعه امروز ایران از گذرگاههای مهمی عبور میکنند. تجربه جنگ ۱۲ روزه و هشدارهای آن نشان داد هر زمان مسیر رشد و توانمندسازی را دنبال کنیم، هیچ قدرتی قادر به سلطه بر این ملت نیست.
آشوری افزود: ملت ایران با همبستگی و ایستادگی خود توانستند فشارها را دفع کنند. همین توانمندیها بود که دشمنان را مأیوس کرد. برای ادامه این مسیر، نیازمند یک فهم مشترک هستیم؛ همان قاعدهای که قرآن برای حرکت ملتها ترسیم کرده است.
توسعه بر پایه آموزش، مهارت و سرمایه انسانی
استاندار هرمزگان با اشاره به اهمیت سرمایه انسانی گفت: هر جامعهای که آموزش، پژوهش و مهارتآموزی را جدی بگیرد، به توسعه میرسد. در استان طرحهای گستردهای در حوزه آموزش و پژوهش در دست اجراست و پیوند میان توسعه و آموزش از اولویتهای ماست.
وی درباره اقدامات انجامشده، افزود: در قالب نهضت سلامت، حدود هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری شده و بیمارستانهای استان تجهیز شدهاند. در حوزه معیشت مرزنشینان نیز برنامهریزی برای تقویت ارتباط میان حاکمیت و مردم و فراهمسازی مشارکت آنان در فعالیت تجاری در دستور کار است.
اختیارات جدید استانداران و لزوم حکمرانی مشارکتی
استاندار هرمزگان با اشاره به اختیاراتی که رئیسجمهور به استانداران داده گفت: در استان میتوان فرصتهای جدیدی خلق کرد. اگر ساختار حکمرانی به مردم نزدیک شود و نقش مردم در توسعه مشخص باشد، تعادل بین حق و تکلیف برقرار میشود و سرعت خدمترسانی افزایش مییابد.
وی هرمزگان را سرزمینی سرشار از ظرفیت دانست و گفت: با وجود منابع گسترده، سهم واقعی هرمزگان هنوز روشن نیست. باید در توزیع منابع، اعتبارات و سرمایهگذاریها توازن ایجاد شود. اختصاص سه درصد درآمد نفت و گاز به مناطق دارای این منابع گام مهمی در همین زمینه است.
حل مشکلات آب، راه و سلامت با افزایش اعتبارات
استاندار هرمزگان تأکید کرد: مشکلات آب، راه و سلامت از مهمترین اولویتهای استان است. هر چه اعتبارات بیشتری به هرمزگان اختصاص یابد، خدماترسانی به مردم سرعت و کیفیت بیشتری پیدا خواهد کرد.
آشوری افزود: با وجود تلاشها و کارهای انجامشده، حجم کارهای باقیمانده زیاد است و فرصت آزمون و خطا کم. باید با همبستگی این موانع را برطرف کنیم. نقد را هدیه میدانم و جامعه را به نقد سازنده دعوت میکنم.
استاندار هرمزگان ظرفیتهای سیریک را برجسته دانست و گفت: سیریک مزیتهای ارزشمندی در تجارت، صیادی و کشاورزی دارد و توسعه دریامحور در این شهرستان آینده روشنتری را رقم خواهد زد. برای رسیدن به تعادل در توسعه، نیازمند یک حرکت منسجم هستیم.
وی پیشنهاد داد: باید نهادسازی جدی در شهرستان انجام شود و کارگروهی برای راهبری توسعه سیریک شکل بگیرد تا با همافزایی همه نخبگان، روند توسعه سرعت یابد.
مکران؛ محور راهبردی توسعه شرق کشور
استاندار هرمزگان با اشاره به اهمیت مکران گفت: کریدور جنوب ۱۸۰۰ کیلومتر است که ۸۰۰ کیلومتر آن در هرمزگان و ۱۰۰ کیلومتر از آن در سیریک قرار دارد. بر اساس برنامه هفتم توسعه، زیرساختهای راه، برق، آب پایدار، شهرسازی و حتی پروژههای راهبردی همچون طرح نیروگاه اتمی در سواحل مکران در حال پیگیری است.
وی تأکید کرد: باید توزیع عادلانه منابع را دنبال کنیم و تمام تصمیمها در چارچوب قانون و برنامههای توسعهای استان باشد.
