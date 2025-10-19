بیرجند ایستگاه اولِ استقلال؛ روایت هایی از روزهای اول دانشجویی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: این روزها دانشگاه بیرجند به عنوان یکی از بزرگترین قطب‌های علمی شرق کشور جنب و جوش دیگر دارد چرا که دانشجویان جدید الورود برای ثبت نام از شهرهای مختلف ایران به اینجا آمده‌اند تا روزهای دانشجویی خود را آغاز کنند.

برخی با چمدان و کیف‌های بزرگ، برخی سبک بال و عده‌ای نیز با پدر و مادران خود برای ثبت نام آمده‌اند. پدران و مادرانی که امروز ثمر دادن فرزند خود را می‌بینند و خوشحال از اینکه دختر و پسرشان دانشجو شده او را همراهی می‌کنند.

ته چهره برخی از پدرها و مادرها البته کمی نگرانی است. نگرانی از اینکه آیا فرزندشان سال‌های دوری از خانواده و غربت را تحمل کرده و یا بر او سخت خواهد گذشت. هر چند جوانان امروزی دوست دارند طعم استقلال را بچشند.

به میان دانشجویان جدید الورود رفتیم و گپ و گفتی با آنها داشتیم.

مهمانی از شیراز

زهرا خوشنودی که از استان فارس و شهر زیبای شیراز برای ثبت نام به دانشگاه بیرجند آمده بود، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: من رشته مهندسی پزشکی قبول شدم و خوشحالم که چهار سال در بیرجند خواهم بود.

وی بیان کرد: من از قبل از بیرجند شناخت چندانی نداشتم ولی به واسطه اینکه شهر خودمان رشته مهندسی پزشکی نداشت دانشگاه بیرجند را انتخاب کردم چون به این رشته علاقه دارم.

خوشنودی گفت: از بیرجند تنها یک چیز می‌دانستم و آن اینکه شهری در نزدیکی مشهد و از جمله شهرهای خراسان بزرگ است.

دانشجوی نو ورودی دانشگاه بیرجند یادآور شد: هر چند دوری از خانواده برایم سخت است ولی دوست دارم تجربه دانشجو بودن در شهر دیگر را داشته باشم چون انسان را پخته و مستقل تربیت می‌کند و این برای من بسیار شیرین است.

دغدغه دوری از خانواده فقط برای جوانان ۱۸ -۱۹ ساله‌ای نیست که می‌خواهند از پدر و مادر خود جدا شوند، بلکه گاه شرایط متفاوت می‌شود.

دانشجویی با یک همسر همراه

در شبستان اطراف مسجد امام جعفر صادق (ع) دانشگاه بیرجند زن جوانی با لباس زیبای بلوچی کودکی را در آغوش دارد.

به سمت او می‌روم و از او می پرسم که آیا دانشجوی جدید الورود است که پاسخ مثبت می‌دهد و خود را عایشه کرم اندیش از شهرستان نیک شهر استان سیستان و بلوچستان معرفی می‌کند و می‌گوید که رشته جامعه شناسی قبول شده است.

وی بیان کرد: هم رشته و هم شهری که قبول شده‌ام را دوست دارم و تنها دغدغه ام جدایی از فرزندم است چرا که نمی‌توانم او را با خود به خوابگاه بیاورم و مجبورم برای ادامه تحصیل دوری از او را تحمل کنم.

کرم اندیش افزود: من زود ازدواج کردم ولی همسرم همراه من است و در شرایط فعلی هم حاضر است دوری و سختی‌های زندگی را تحمل کند ولی من به آرزوی خود یعنی دانشجو شدن برسم و از این جهت قدردان او هستم.

بیرجند را چون یک همسایه قدیمی خوب می‌شناسم

پرهام رهام نیز از استان خراسان رضوی و شهر مقدس مشهد مهمان مردم خراسان جنوبی شده است تا در رشته مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه بیرجند تحصیل کند.

وی با لبخندی می‌گوید که از قبل با شهر بیرجند آشنایی داشته است و اقوام و فامیل در این شهر داشته‌اند و از این جهت فرهنگ مردم خرسان جنوبی را چون یک همسایه قدیمی به خوبی می‌شناسد.

رهام تأکید کرد که هر چند دوری و جدایی از خانواده برای هر جوانی در ابتدای امر سخت است ولی باور دارد که در نهایت تجربه شیرینی را برای او رقم خواهد زد به ویژه اینکه بیرجند و مشهد فاصله زیادی با همدیگر ندارند.

خصلت نیک بیرجندی‌ها را بسیار شنیده‌ام

برخی نو ورود مقطع کارشناسی ارشد هستند. محمد اسحقی از استان گیلان و شهر زیبای بندر انزلی به بیرجند آمده است و در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش رنگ‌ریزی قبول شده است.

وی با لبحندی می‌گوید من از بندرانزلی به تهران آمده‌ام و از تهران با پرواز به بیرجند آمده‌ام تا در اینجا ادامه تحصیل دهم.

اسحقی می‌گوید هیج شناختی از شهر بیرجند ندارد ولی به هر کس گفته است که بیرجند قبول شده از مهربانی و خصلت‌های نیک مردمان این دیار برای او گفته‌اند و از این نظر نگرانی ندارد و خوشحال است که در بیرجند به او خوابگاه تعلق می‌گیرد.

بانوی دیگری که خود را سعیدی معرفی می‌کند، امسال در رشته گوهر شناسی در مقطع کارشناسی ارشد قبول شده است و خوشحال است که بر اساس میل و علاقه خود ادامه تحصیل می‌دهد.

سعیدی اهل تهران است و می‌گوید حاضر هستم سختی رفت و آمد از تهران به بیرجند را برای تحصیل در رشته گوهر شناسی تحمل کنم چرا که خراسان جنوبی و بیرجند معادن گوهر سنگ است.

تجدید پیمان با شهید گمنام

دور میز ثبت نام بسیج دانشگاه و هیئت هذهبی دانشگاه نیز شلوغ است. خیلی از جوان‌ها دور مزار شهید گمنام جمع می‌شوند و فاتحه‌ای می‌خوانند. شاید از روح شهید مدفون در مسجد امام صادق (ع) کمک می‌خواهند تا سال‌های دور از خانواده را برای آنها سهل و آسان کند و آینده‌ای روشن برای آنان رقم بخورد.

از دانشگاه که بر می‌گردم با خودم می گویم آیا آنها بعد از گذشت چهار سال که بیرجند را ترک کنند، این شهر را دوست خواهند داشت؟ اگر کسی از آنها بپرسد بیرجند چگونه شهری بود چه پاسخی خواهند داد. که البته تمام این پاسخ‌ها بسته به نوع رفتار ما با مهمانان شهرمان دارد.

باور قلبی ما بر این است که مردمان بیرجند مهمان نواز هستند و این مردمان مهمان دوست، فرزندان شیراز، مشهد، گیلان، تهران، زاهدان و ایرانشهر و… را همچون فرزندان خود می‌دانند و خاطره‌ای شیرین از سال‌های تحصیل در خراسان جنوبی را برای آنان رقم خواهند زد.

امید آنکه از این ظرفیت بی بدیل برای معرفی و شناساندن شهر و استان خودمان غفلت نکنیم.