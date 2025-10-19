  1. استانها
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۳

شهرستان دیر در آذرماه میزبان شهید گمنام می‌شود

بوشهر- جانشین فرمانده سپاه شهرستان دیر گفت: این شهرستان امسال در ایام فاطمیه دوم میزبان پیکر پاک شهید گمنام است که پیکر این شهید بعد از تشییع در روستای سرمستان خاکسپاری می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالکریم پولادی‌فر صبح یکشنبه در جمع مسئولان شهرستان دیر در سالن جلسات شهید غلامعباس دشتی آموزش و پرورش اظهار داشت: در سطح شهرستان، شاهد قبولی‌های زیادی از دانش‌آموزان در رشته‌های پزشکی، پیراپزشکی و مهندسی بوده‌ایم که از تلاش‌های دانش آموزان و سرپرست آموزش و پرورش و معلمان تشکر می‌کنیم.

جانشین فرمانده سپاه شهرستان دیر با بیان اینکه شهرستان دیر در ایام فاطمیه دوم در آذرماه میزبان پیکر پاک شهید گمنام است، افزود: کارهای مقدماتی و آماده‌سازی یادمان شهید در روستای سرمستان انجام شده است.

پولادی فر با اشاره به لزوم برگزاری باشکوه مراسم ۱۳ آبان در شهرستان گفت: نیروهای امنیتی و فرهنگی طبق روال گذشته در روز ۱۳ آبان حضور خواهند داشت.

جانشین فرمانده سپاه شهرستان دیر درباره هفته انجمن اولیا و مربیان عنوان کرد: این هفته فرصتی بسیار خوب برای ایجاد پیوند قوی میان اولیا، مربیان و معلمان است که به موفقیت همه دانش‌آموزان منجر خواهد شد.

وی با تبریک هفته تربیت بدنی خاطرنشان کرد: تربیت بدنی و ورزش یکی از ظرفیت‌های کلیدی برای نشاط‌آوری در شهرستان است.

پولادی‌فر ابراز کرد: سپاه پاسداران تا جایی که امکانات اجازه دهد، با اداره ورزش و جوانان همکاری خواهد کرد کما اینکه تاکنون نیز در این زمینه همکاری خوبی داشته‌ایم.

وی یکی از مشکلات اداره ورزش و جوانان را نبود وسیله ایاب و ذهاب برای اعزام ورزشکاران به مسابقات دانست و تاکید کرد: اداره ورزش شهرستان به وسیله ایاب و ذهاب برای اعزام ورزشکاران نیازمند است.

پولادی فر با تاکید بر اهمیت ترویج ورزش همگانی در جامعه گفت: پیشنهاد داریم که هر هفته یک اداره مسئولیت برگزاری ورزش‌های همگانی را بر عهده بگیرد تا این فرهنگ توسعه یابد؛ پیاده‌روی هفتگی نیز به دلیل بهبود هوا برگزار شود.

