به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالکریم پولادیفر صبح یکشنبه در جمع مسئولان شهرستان دیر در سالن جلسات شهید غلامعباس دشتی آموزش و پرورش اظهار داشت: در سطح شهرستان، شاهد قبولیهای زیادی از دانشآموزان در رشتههای پزشکی، پیراپزشکی و مهندسی بودهایم که از تلاشهای دانش آموزان و سرپرست آموزش و پرورش و معلمان تشکر میکنیم.
جانشین فرمانده سپاه شهرستان دیر با بیان اینکه شهرستان دیر در ایام فاطمیه دوم در آذرماه میزبان پیکر پاک شهید گمنام است، افزود: کارهای مقدماتی و آمادهسازی یادمان شهید در روستای سرمستان انجام شده است.
پولادی فر با اشاره به لزوم برگزاری باشکوه مراسم ۱۳ آبان در شهرستان گفت: نیروهای امنیتی و فرهنگی طبق روال گذشته در روز ۱۳ آبان حضور خواهند داشت.
جانشین فرمانده سپاه شهرستان دیر درباره هفته انجمن اولیا و مربیان عنوان کرد: این هفته فرصتی بسیار خوب برای ایجاد پیوند قوی میان اولیا، مربیان و معلمان است که به موفقیت همه دانشآموزان منجر خواهد شد.
وی با تبریک هفته تربیت بدنی خاطرنشان کرد: تربیت بدنی و ورزش یکی از ظرفیتهای کلیدی برای نشاطآوری در شهرستان است.
پولادیفر ابراز کرد: سپاه پاسداران تا جایی که امکانات اجازه دهد، با اداره ورزش و جوانان همکاری خواهد کرد کما اینکه تاکنون نیز در این زمینه همکاری خوبی داشتهایم.
وی یکی از مشکلات اداره ورزش و جوانان را نبود وسیله ایاب و ذهاب برای اعزام ورزشکاران به مسابقات دانست و تاکید کرد: اداره ورزش شهرستان به وسیله ایاب و ذهاب برای اعزام ورزشکاران نیازمند است.
پولادی فر با تاکید بر اهمیت ترویج ورزش همگانی در جامعه گفت: پیشنهاد داریم که هر هفته یک اداره مسئولیت برگزاری ورزشهای همگانی را بر عهده بگیرد تا این فرهنگ توسعه یابد؛ پیادهروی هفتگی نیز به دلیل بهبود هوا برگزار شود.
