بازگشت اراضی صنعتی بلااستفاده به چرخه تولید

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری شامگاه شنبه در جلسه کارگروه تعیینتکلیف اراضی صنعتی غیرفعال استان، با تأکید بر اهمیت اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، از بازگرداندن اراضی صنعتی راکد به چرخه تولید خبر داد و اظهار کرد: این اراضی یکی از موانع اصلی توسعه و تولید در استان به شمار میروند و استفاده بهینه از آنها میتواند به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال کمک کند.
وی با اشاره به شناسایی اراضی بلااستفاده که به بخش صنعت تخصیص یافتهاند، خاطرنشان کرد: در صورت شناسایی زمینهای راکد، پس از بررسیهای لازم در کمیتههای پایش، این اراضی طبق ضوابط قانونی به چرخه بهرهبرداری باز میگردند.
وی همچنین تاکید کرد: با توجه به محدودیت منابع اراضی صنعتی در استان، لازم است از این منابع به نحو احسن استفاده شود.
وی ادامه داد: اجرای ماده ۴۸ علاوه بر تسهیل در جذب سرمایهگذاری، از سوءاستفاده افراد سودجو که تنها برای دلالی و سوداگری زمینهای صنعتی دریافت کردهاند، جلوگیری میکند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان افزود: در صورتی که مالکین اراضی راکد پس از دریافت مهلت مشخص شده برای فعالسازی واحدهای صنعتی اقدام نکنند، قرارداد واگذاری آنها فسخ خواهد شد.
در این جلسه، ۶ پرونده به مساحت یازده هزار و ۶۱۷ متر مربع بررسی شد که برای پنج پرونده مهلت چندماهه تعیین و یک پرونده از دستور کار جلسه خارج شد.
این اقدامات، گامی مهم در جهت استفاده بهینه از منابع صنعتی و تسهیل در مسیر توسعه اقتصادی استان کردستان به شمار میرود.
