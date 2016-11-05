قراردادهای راکد در شهرکهای صنعتی قزوین تعیین تکلیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا خانپور ظهر شنبه در پایان جلسه هئیت حل اختلاف و داوری اظهار کرد: به منظور تعیین تکلیف قراردادهای منعقده با متقاضیان سرمایه گذارای که به هر نحوی اراضی واگذار شده به آنان راکد مانده که موجب عدم اجرایی تعهدات قراردادی شدند در هیئت حل اختلاف و داوری که با حضور مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، مدیر عامل و نماینده حقوقی شرکت شهرکهای صنعتی استان در مرکز خدمات فناوری و کسب و کار کاسپین برگزار شده بود مورد بررسی قرار گرفت.

وی در خصوص آراء صادره از سوی هیئت حل و اختلاف داوری موضوع بند (۷) فصل(و) اضافه کرد: از مجموع ۲/۵ هکتار از اراضی واگذار شده به متقاضیان سرمایه گذاری، ۳/۳ هکتار که شامل چهار پرونده قرارداد راکد می باشد منتج به تایید فسخ قرارداد و دو هکتار که شامل ۶ پرونده قرارداد راکد می باشد که منتج به اعطای مهلت شده است.

خانپور با اشاره به اینکه تعدادی از پرونده‌های مذکور مربوط به متقاضیانی است که هیچ گونه ساخت و سازی در زمین تحویلی انجام ندادن تصریح کرد: این پرونده ها جهت تعیین تکلیف، در دستور کار هئیت حل اختلاف و داوری قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین با اشاره به فسخ قراردادهای راکد در چند سال گذشته گفت: تاکنون تعداد ۷۶ فقره قرارداد راکد پس از اعطای مهلت و عدم انجام تعهدات، فسخ شده که از این میان بالغ بر ۹۴ هکتار از اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی در این راستا آزادسازی شده است.

وی افزود: اراضی آزاده شده در راستای جذب سرمایه‌گذاران صنعتی، مجدد واگذار شده است تا بتوان با آزادسازی این اراضی سبب رشد اقتصادی و رونق کسب و کار در این استان شد.

دومین جلسه هیئت حل اختلاف و داوری برای تعیین تکلیف تعدادی دیگر از پرونده های راکد تا پایان سالجاری برگزار خواهد شد.