به گزارش خبرگزاری مهر، بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر روز شنبه در تماس تلفنی با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان، در خصوص روابط دوجانبه و تحولات منطقهای و بینالمللی گفتگو کرد.
در این تماس تلفنی، درباره آخرین وضعیت غزه در پرتوی تفاهم صورتگرفته برای توقف نسلکشی تبادل نظر شد.
وزیر امور خارجه کشورمان با ابراز نگرانی شدید نسبت به موارد نقض فاحش توافق آتشبس از سوی رژیم صهیونیستی طی چند روز گذشته که باعث شهید و مجروحشدن دهها فلسطینی شد، بر مسئولیت ضامنان آتشبس و کل جامعه بینالمللی برای جلوگیری از ادامه کشتار و جنایات رژیم صهیونیستی تاکید کرد.
همچنین طرف مصری در این گفتوگوی تلفنی در جریان دیدگاههای ایران راجع به موضوع هستهای قرار گرفت.
