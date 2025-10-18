برخورد دو خودرو در محور بانه–سبدلو سه کشته و دو زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان از وقوع یک سانحه دلخراش در محور بانه–سبدلو خبر داد که منجر به کشته شدن سه نفر و زخمی شدن دو نفر دیگر شد.

به گفته بابک هدایی در پی برخورد شدید یک‌دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ با یک کامیون ایسوزو در حوالی روستای کانی‌جلال، سه نفر از سرنشینان خودرو در محل حادثه جان خود را از دست دادند و دو نفر دیگر به شدت مصدوم شدند.

در پی این سانحه، بلافاصله اورژانس ۱۱۵ با دریافت گزارش حادثه، سه دستگاه آمبولانس به محل اعزام کرد و حال دو مصدوم حادثه وخیم گزارش شده و آنان جهت دریافت درمان‌های بیشتر به بیمارستان بانه منتقل شدند.

همچنین، رئیس مرکز اورژانس کردستان ضمن قدردانی از فداکاری کارشناسان اورژانس، از تلاش ویژه آقای امید صادقی، تکنسین اورژانس، در نجات جان یکی از مصدومان از مرگ حتمی خبر داد.

وی با انجام اقدام تخصصی نیدل دکامپرشن، جان مصدوم را نجات داد.