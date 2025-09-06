دو کشته در حادثه رانندگی محور سقز – بانه

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان اعلام کرد: بر اثر تصادف میان دو خودروی زانتیا و وانت در ساعت ۰۲:۵۰ دقیقه بامداد امروز (شنبه) در کیلومتر ۲۰ محور سقز – بانه و وقوع آتش‌سوزی، دو نفر از سرنشینان خودروها در دم جان باختند.

بابک هدایی ادامه داد: پس از دریافت گزارش این حادثه از دیسپچ اورژانس، دو دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند. در پی این حادثه، یک مصدوم به بیمارستان شفا شهرستان سقز منتقل شد.

رئیس اورژانس استان در ادامه اظهار کرد: پرسنل آتش‌نشانی نیز با حضور به‌موقع خود، عملیات مهار آتش و ایمن‌سازی محل حادثه را به انجام رساندند.

وی در پایان با ابراز تأسف از وقوع این سانحه، بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، جلوگیری از رانندگی در شرایط خواب‌آلودگی و همچنین پرهیز از سرعت غیرمجاز تأکید کرد.