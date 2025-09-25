دو سانحه رانندگی در کردستان؛ ۱۷ مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی استان کردستان از وقوع دو حادثه رانندگی در این استان خبر داد که در مجموع ۱۷ نفر در این سوانح مصدوم شدهاند.
بابک هدایی افزود: نخستین حادثه ساعت در منطقه سیرانبند شهرستان بانه رخ داد که در این سانحه که بر اثر برخورد دو دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ و پراید رخ داد، ۹ نفر مصدوم شدند.
به گفته هدائی، پس از تماس با مرکز دیسپچ اورژانس، سه دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد و پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، مصدومان جهت ادامه درمان به بیمارستان صلاحالدین ایوبی بانه منتقل شدند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان کردستان ادامه داد: دومین حادثه نیز در محور روستای گنجی – قروه و بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی سمند به وقوع پیوست.
در این سانحه ۸ نفر مصدوم شدند که با اعزام فوری سه دستگاه آمبولانس و انجام کمکهای اولیه در محل، مصدومان به بیمارستان شهید بهشتی قروه انتقال یافتند.
هدائی با تأکید بر آمادگی کامل تیمهای اورژانس استان، اظهار کرد: تمامی اقدامات درمانی اولیه بهموقع و با تجهیزات کامل صورت گرفت و هماهنگیهای لازم با مراکز درمانی برای پذیرش سریع مصدومان انجام شد.
نظر شما