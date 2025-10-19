مهدی علیزاده مهاجر در گفتگو با خبرنگار مهر استان مرکزی اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری، چهار نفر در آبهای این استان جان خود را از دست دادهاند، این در حالی که در مدت مشابه سال گذشته، هشت نفر که همگی مرد بودند، بر اثر غرقشدگی فوت کرده بودند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی با اشاره به جزئیات فوتیهای ناشی از غرقشدگی در سال جاری گفت: این چهار نفر در استخر کشاورزی و استخرهای شنا دچار حادثه شدهاند.
علیزاده مهاجر با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی در اطراف منابع آبی استان مرکزی بیان کرد: متأسفانه بیتوجهی به هشدارها و حضور در کنار رودخانهها، سدها و استخرهای کشاورزی، زمینهساز بروز حوادث تلخ برای خانوادهها میشود.
وی با اشاره به اینکه فوت ناشی از غرقشدگی در استان مرکزی ۵۰ درصد کاهش یافته است، افزود: لازم است مردم از نزدیک شدن به رودخانهها، سدها و سایر آبهای آزاد خودداری کنند.
علیزاده مهاجر تاکید کرد: همچنین خانوادهها نسبت به کنترل رفتوآمد کودکان و نوجوانان در اطراف منابع آبی حساسیت بیشتری به خرج دهند تا شاهد وقوع چنین حوادث ناگواری نباشیم.
