به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل قیداری، در آیین افتتاح بخش غربالگری سرطان پستان و اندوسکوپی پیشرفته بیمارستان لقمان حکیم، تاکید کرد: شناسایی زودرس سرطان پستان باعث درمان راحت‌تر، هزینه‌های درمانی پایین‌تر و طول عمربالاتر بیماران می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان پستان گفت: متأسفانه بخشی از زنان در جهان و ایران درگیر بیماری سرطان هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه زن بنیان خانواده است و فرزندان و نسل آینده را تربیت می‌کند، به اهمیت نجات جان زنان مبتلا به سرطان سینه و افزایش عمر آنان اشاره کرد.

وی ضمن حمایت از تلاش‌های خیرین و همکاران در خدمت رسانی به مردم، رسالت دانشگاه را تربیت نیروهایی برشمرد که عالم، توانمند، مسئولیت‌پذیر، قانونمدار، قانون‌پذیر و نظم‌پذیر باشند.

قیداری، ماموگرافی را ابزاری مؤثر و مهم در تشخیص زودرس سرطان پستان برشمرد و بر لزوم تلاش برای حفظ و نگهداشت تجهیزات اهدایی خیرین تاکید کرد.

وی، تلاش برای نجات جان بیماران مبتلا به سرطان را باقیات الصالحات برشمرد و تلاش همکاران و خیرین در این راستا را ستود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ادامه از خانواده خیر دهشپور تقدیر کرد و افزود: حضور خیرین در کنار ما باعث افزایش قدرت پاسخگویی در اجتماع می‌شود.

تقویت اطلاع رسانی درخصوص خدمات و تجهیزات و هماهنگی با معاونت بهداشت برای ارجاع بیماران از دیگر موارد مطرح شده توسط رییس دانشگاه بود.

قیداری در خاتمه سخنان خود ضمن آرزوی توفیق و سلامت خطاب به خیرین گفت: حضور خیرین به ما شادی و دلگرمی می‌دهد بنابراین در کنار ما باشید چون مردم به شما نیاز دارند و امیدواریم با کمک شما بتوانیم روزهایی بهتر با دغدغه‌های کمتر داشته باشیم.