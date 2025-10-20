ضرورت استقلال مدیریتی در بیمارستان های دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل قیداری در نشست با مسئولان، پزشکان و اعضای هیئت علمی بیمارستان لقمان حکیم، با اشاره به پیچیدگیهای اداره مراکز درمانی، گفت: اصول و قواعد باید از سوی حاکمیت تعیین شود، اما رؤسای بیمارستانها لازم است با تبعیت از سیاستهای کلان، مراکز خود را به صورت مستقل و کارآمد اداره کنند.
وی با اشاره به ظرفیتهای علمی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی بیمارستان لقمان، تسهیل فرایندهای اداری و کاهش بروکراسی را از عوامل ارتقای کیفیت خدمات و استفاده بهینه از منابع موجود دانست.
قیداری به ارائه راهکارهایی برای حفظ و تقویت ظرفیتها همچون نگهداشت نیرو و افزایش انگیزه پرسنل پرداخت.
وی بر لزوم بهکارگیری تمام ظرفیتهای مدیریتی برای پرداخت به موقع و کامل مطالبات مالی و کارانهها برای افزایش رضایتمندی پرسنل تاکید کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همچنین چارهاندیشی برای اسکان کادر درمان به ویژه پرستاران را از اولویتهای مدیریتی دانشگاه برشمرد.
قیداری با اشاره به الزامات قانونی در خصوص بازنشستگی اعضای هیئت علمی، بر لزوم جذب اعضای هیئت علمی جدید در چارچوب ظرفیتهای قانونی تاکید کرد.
وی همچنین با اشاره به محدودیتهای قانونی در خصوص به کارگیری نیروی طرحی در مراکز پزشکی استان تهران، به بررسی راهکارهای قانونی و مدیریتی در خصوص استفاده از ظرفیت نیروهای طرحی پرداخت.
قیداری همچنین با اشاره به هزینههای بالای آموزش دانشجویان، جذب دانشجویان بینالملل را اقدامی موثر در جهت توسعه علمی و پایداری منابع دانشگاه دانست و برجلب حمایت خیرین سلامت برای توسعه زیرساختهای درمانی تاکید کرد.
