به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین نشست ستاد اجرایی پزشک خانواده و نظام ارجاع با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و با محوریت اجرای اولویت‌های اصلی این برنامه برگزار شد.

محمداسماعیل قیداری در جلسه ستاد اجرایی پزشک خانواده و نظام ارجاع، خواستار استمرار اجرای طرح‌ها و برنامه‌های نظام ارجاع و پزشک خانواده شد.

تسویه بدهی‌ها، توجه به منابع مالی، تقویت انگیزه و اصلاح جذب ساختار نیروی انسانی از مواردی بود که رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای ارتقای خدمات برنامه‌های پزشک خانواده و نظام ارجاع بر ضرورت توجه به آن تاکید کرد.

قیداری با بیان اینکه برنامه‌های پزشک خانواده و نظام ارجاع با حساسیت ویژه در حال اجراست، ادامه داد: در اجرای برنامه‌های پزشک خانواده و نظام ارجاع باید مشکلات شهرها و مناطق کم‌جمعیت بیش از پیش مورد توجه باشد.

وی تاکید کرد: باید از ارجاع بیماران به خارج از سیستم پرهیز کنیم و اصلاح پرداختی را در دستور کار داشته باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: باید در مسیر ارجاع بیمار تخصص پزشک را مد نظر داشته باشیم و نوبت‌دهی‌ها در گام بعدی مسیر درمانگاهی را طی کنند.

قیداری تاکید کرد: نوبت‌دهی در بازه‌های زمانی طولانی‌مدت به بیماران معنا ندارد، باید با اصلاح برخی فرآیندها، نوبت‌دهی حداکثر یک هفته‌ای باشد.

وی، اصلاح شاخص‌ها و برخی ساختارها در سیستم نظام ارجاع و پزشک خانواده را ضروری عنوان کرد و افزود: گزارش‌دهی به مسئولان بالادستی با هدف تسهیل و ارتقای خدمات درمانی و بهداشتی ضروری است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه سیستم‌های نوبت‌دهی و طراحی سامانه‌ها در برنامه‌های نظام ارجاع و پزشک خانواده باید تسهیل و روان باشد اضافه کرد: باید هر کاربری بتواند به راحتی از سامانه استفاده کند.

قیداری خاطرنشان کرد: باید مسیر اجرای برنامه‌های نظام ارجاع و پزشک خانواده ادامه دار باشد و فعالیت‌ها بدون کم و کاست اجرا شود.

اجرای برنامه‌های آموزشی کوتاه و بلند مدت مجازی با هدف ارتقای دانش کمیته‌های فعال نظام ارجاع و پزشک خانواده از دیگر موارد مورد تاکید رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این نشست بود.

سعید هاشمی‌نظری معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، نیز با بیان اینکه اجرای بی کم و کاست برنامه‌های پزشک خانواده و نظام ارجاع در دستور کار است، اظهار کرد: اجرای برنامه‌های نظام ارجاع شهری، ضمن معرفی یکی از شهرستان‌ها با جمعیت بیش از ۲۰ هزار نفر در دستور کار است.

وی، بسط و گسترش ارائه خدمات پزشک خانواده و نظام ارجاع را خواستار شد.

معاون بهداشت دانشگاه ایجاد مسیری تسهیل شده برای اجرای فرآیندها را مهم عنوان کرد و گفت: باید منابع خصوصاً منابع درمانی متناسب با نیازها توزیع شود.

جمشید سلام‌زاده معاون غذا و داروی دانشگاه نیز با اشاره به اینکه ارائه خدمت در بخش‌های دولتی باید با کیفیت بالا ارائه شود اظهار کرد: اختصاص هزینه باید با کارایی و اثربخشی حداکثری در نظر گرفته شود.

کاظم شاهزاده‌فاضلی عضو کمیته اجرایی پزشکی خانواده و نظام ارجاع دانشگاه نیز ضمن اشاره به مصوبات جلسه پنجم این ستاد، بر ضرورت برگزاری منظم و مستمر نشست‌های اعضای ستاد اجرایی پزشکی خانواده نظام ارجاع تاکید کرد.

وی درباره توزیع نیروی انسانی مجری برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع بر اساس جمعیت بیمه روستایی مواردی را مطرح کرد.

رجب زینی‌وند مدیر شبکه بهداشت و درمان پاکدشت نیز در این نشست با اشاره به چالش‌های گزارش شده، بررسی و تسهیل شرایط در مراکز تحت پوشش را خواستار شد.

مجتبی بنداد کرمانی مدیر شبکه بهداشت و درمان دماوند نیز ارتقای برنامه‌های نرم‌افزار نوبت‌دهی را ضروری عنوان کرد.

وی تاکید کرد: باید هر ارجاعی به نوبت‌دهی ختم شود.

محمدی‌نیا رئیس کمیته پایش و نظارت پزشکی ستاد اجرایی پزشکی خانواده نظام ارجاع نیز در این نشست اظهار کرد: فرایند ارجاعات از سطح یک به دو، به درستی و به شکل مطلوب در حال اجراست.

وی در ادامه گزارشی درباره عملکرد مراکز مجری برنامه اجرایی پزشکی خانواده نظام ارجاع ارائه داد و افزود: این بررسی توسط مراکز مجری بیمه روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر در شهریور ۱۴۰۴ انجام شده است.

شاهین شادنیا نماینده کمیته حوزه آموزش دانشگاه نیز با اشاره به اینکه باید خروجی نهایی و گردش کار فعالیت‌های اجرایی برنامه‌های پزشکی خانواده نظام ارجاع بیش از پیش مورد توجه باشد اظهار کرد: هدف اصلی اجرای این برنامه ارائه خدمت باکیفیت‌تر و به صرفه برای مردم است.

نماینده ستاد کمیته فناوری اطلاعات نیز برگزاری جلسه هم‌اندیشی با نماینده کمیته فناوری اطلاعات با هدف بررسی فرآیند در سامانه یکپارچه نوبت‌دهی را خواستار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در این نشست نمایندگان حوزه‌های آموزش، درمان، فناوری اطلاعات، اطلاع‌رسانی، آموزش، ارتباطات، بیمه‌ها و سایر کمیته‌های ستاد اجرایی پزشکی خانواده و نظام ارجاع دانشگاه حضور داشتند.

همفکری با هدف رفع مشکلات نظام ارجاع، برنامه‌ریزی با هدف برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت، نیازسنجی و بازخورد، بازنگری نقشه برنامه ارجاع، بررسی آمار نوبت‌دهی، اصلاح توزیع سهمیه خدمات بهداشتی و درمانی، درصد ویزیت شده نسبت به نوبت‌دهی، ساماندهی فرآیند نوبت‌دهی، همکاری بیشتر فرآیندهای اجرایی کمیته ارجاع و فناوری اطلاعات و تطابق نوبت با نیاز شبکه‌ها از جمله مواردی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.