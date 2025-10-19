برارزاده: آبرسانی به روستای پالند سوادکوه انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد برارزاده گفت: طرح آبرسانی به روستای پالند با اجرای عملیاتی شامل دو هزار و ۷۵۰ متر لوله گذاری خط انتقال و ۱۵۰ متر لوله گذاری شبکه توزیع، احداث دو باب مخزن پمپاژی به حجم ۲۰ متر مکعب و یک باب مخزن ذخیره و پمپاژی به حجم ۵۰ متر مکعب و نیز ساخت یک باب مخزن ذخیره ۲۰۰ متر مکعبی و سه واحد ایستگاه پمپاژ به همراه اتاقک، تابلو برق و طرح برقرسانی با صرف اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال انجام شده است و ۱۳۰۰ نفر از اهالی روستا از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند شدند.
وی افزود: این پروژه نمونهای از تلاش مستمر شرکت برای ارتقای خدمات آبرسانی در مناطق روستایی است اما با توجه به اینکه مازندران با جمعیت ۳.۵ میلیونی خدمات ملی ارائه میدهد به طوریکه در جنگ ۱۲ روزه با زیرساختهای تعبیه شده برای جمعیت بومی به بیش از ۱۰ میلیون مسافر خدمات رسانی شده است لذا نیازمند نگاه کلان به توسعه زیرساختهاست و امیدواریم اعتبارات ملی لازم به این استان اختصاص داده شود.
رمضان پاریاو فرماندار سوادکوه نیز طی سخنان کوتاهی اظهار داشت: با پیگیریهای مدیرعامل آبفا و همکاری مسئولان و بسیج سازندگی، پروژههای آبرسانی متعددی در سطح استان به نتیجه رسیده است و سهم اعتبارات اختصاص یافته به این شهرستان بسیار مناسب بوده است لیکن در دو منطقه آلاشت و سرخآباد هنوز مشکلاتی در زمینه آبرسانی وجود دارد.
