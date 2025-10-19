آیت الله عبادی زاده: مساجد باید محور حل مشکلات جامعه شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمد عبادیزاده با اشاره به جایگاه تاریخی مسجد در شکلگیری انقلاب اسلامی گفت: ۴۵ سال از عمر انقلاب میگذرد و این انقلاب، زاده مسجد است.
وی افزود: نقش مساجد در پیدایش، اداره و تداوم انقلاب اسلامی بر کسی پوشیده نیست. رهبر معظم انقلاب نیز دو سال پیش بر ضرورت ریلگذاری جدید در عرصه مدیریت و فعالیت مساجد تأکید کردند.
وی گفت: در گذشته هر یک از دستگاهها و نهادهای انقلابی و دولتی متناسب با وظایف خود در امور مساجد ورود میکردند که گاهی موجب تداخل و اختلاف در مدیریت میشد. وی افزود: در ساختار جدید، مسجد به عنوان یکی از شئون ولیامر تعریف شده و تمامی نهادها موظفند نقش پشتیبان، تسهیلگر و راهبر را در این حوزه ایفا کنند.
آیتالله عبادیزاده تمرکز فعالیتها را بر میدان عمل مساجد دانست و گفت: مسجد باید محل ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی باشد. اگر مردم ببینند در مسجد مشاوره حقوقی، خانوادگی، صندوق قرضالحسنه، مراکز نیکوکاری و خدمات سلامت ارائه میشود، اعتماد و ارتباطشان با مسجد احیا میشود و به مرور آشتی اجتماعی میان مردم و مسجد شکل میگیرد.
وی با تأکید بر ضرورت تحول در نقش ائمه جماعات افزود: امام جماعت باید امام محله باشد، نه صرفاً پیشنماز باید ساعات مشخصی در مسجد حضور داشته باشد، امور محله را پیگیری کند و مورد حمایت معیشتی و اداری قرار گیرد.
آیتالله عبادیزاده با اشاره به طرح ملی پایگاههای اجتماعی مساجد گفت: در کشور حدود ۶۰ هزار مسجد وجود دارد که در گام نخست، ۱۰ هزار مسجد بهعنوان پایگاههای الگویی انتخاب شدهاند؛ از جمله ۲۰ مسجد در شهر بندرعباس و حدود ۱۸۰ مسجد در سطح استان هرمزگان که با فعالسازی تدریجی، بهعنوان الگوی اجرای برنامههای فرهنگی، اجتماعی و خدماتمحور در کشور عمل خواهند کرد.
وی تصریح کرد: مشکل امروز ما کمبود مسجد نیست، بلکه ضعف مدیریت در مساجد فعال است. باید جامعه خیرین بهعنوان حامیان مساجد وارد عمل شوند تا فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و خدماتی مساجد تقویت شود.
نماینده ولیفقیه در هرمزگان همچنین به دستاوردهای کنگره ملی اعتکاف اشاره کرد و گفت: تعداد معتکفان کشور از حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر به بیش از یک و نیم میلیون نفر رسیده و پیشبینی میشود امسال به دو میلیون نفر برسد. حضور معتکفان از کشورهای عراق، لبنان و دیگر کشورهای اسلامی، فرصت ارزشمندی برای تقویت همگرایی دینی است.
وی در پایان، توسعه اعتکاف رمضانی اهل سنت در کنار اعتکاف رجبیه و گسترش حضور جوانان، دانشآموزان و دانشجویان در این برنامه معنوی را محور رویکرد جدید قرارگاه ملی مساجد دانست و اظهار کرد: اعتکاف علاوه بر اثرات معنوی، باعث شکلگیری هویت اجتماعی و احساس مسئولیت در نسل جوان میشود و باید در سطح گستردهتری در همه مساجد اجرا شود.
