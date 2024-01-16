مراسم معنوی اعتکاف در ۴۵ مسجد استان زنجان برگزار می شود

حجت الاسلام دوست علی محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سنت نبوی اعتکاف پدیدهای مبارک است که اگرچه قدمت آن از صدر اسلام بوده اما رویش و رشد آن از بعد از انقلاب اسلامی صورت گرفت، گفت: از نظر مقام معظم رهبری، نظام مقدس جمهوری اسلامی بواقع سخت افزاری است که نرم افزار آن مفاهیم معارف و آموزههای اصیل اسلامی است که میبایست ترجمه عملی شوند تا در عینیتهای سبک زندگی مردم مؤمن و انقلابی متبلور گردد.
وی متذکر شد: مقام معظم رهبری نگاه ویژه به آئین معنوی اعتکاف دارند و در این خصوص تاکید کردند: آئین شورانگیز اعتکاف که در بیانیه گام دوم انقلاب به عنوان عیار معنویت و اخلاق جامعه معرفی شده است به عنوان یک مناسک عبادی جامع دارای ظرفیتهای اخلاقی، معنوی، تربیتی، فرهنگی و اجتماعی گسترده و کارآمدی میباشد که نیازمند توجه ویژه ارکان نظام اسلامی است تا از ابعاد و کارکردهای متعدد آن بیشترین بهره را در جهت پیشبرد آرمانهای اسلامی و انقلابی ببرند.
مسئول ستاد مردمی اعتکاف زنجان با اشاره به افزایش مساجد برای برگزاری آئین اعتکاف در این استان، گفت: ۴۵ مسجد در سطح استان و ۲۳ مسجد در شهرستان زنجان برای برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در نظر گرفته شده است.
محمدی افزود: معتکفان در روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه برابر با پنجم، ششم و هفتم بهمن ماه ۱۴۰۲ به مدت سه روز در مساجد معتکف میشوند و تمامی افراد میتوانند در اعتکاف رجبیه ثبت نام کنند.
دبیر ستاد اعتکاف استان زنجان اظهار کرد: نامنویسی از معتکفان امسال از روز پنجشنبه ۲۸ دی ماه آغاز میشود و تا سوم بهمن ادامه دارد و علاقمندان از عموم مردم برای حضور در این مراسم معنوی میتوانند جهت ثبت نام از ساعت ۹ صبح تا اذن مغرب به امامزاده سید ابراهیم (ع) زنجان مراجعه کنند.
محمدی بیان داشت: هزینه ثبت نام اعتکاف امسال طبق نظر شورای ستاد اعتکاف زنجان برای هر نفر مبلغ ۴۰۰ هزار تومان بوده که برای اعتکاف مادران و کودکان به ازای هر کودک مبلغ ۱۰۰ هزار تومان افزوده میشود.
وی با اشاره به زیست مومنانه در اعتکاف گفت: رهبر معظم انقلاب بیان کردند که معتکفها به سمتی بروند که تمرینی برای زیست مومنانه و تقوای اجتماعی داشته باشند؛ زیرا جامعه امروز ما به تقوای جمعی و تقوای اجتماعی نیازمند است به همین خاطر تلاش شده است که معتکفان بتوانند در فضای اعتکاف تمرینی برای زیست مومنانه داشته باشند و این امر در زندگی آنان و بدنه جامعه نیز جاری شود.
دبیر ستاد اعتکاف استان زنجان گفت: طی هفته گذشته، پس از دریافت حکم دبیری اعتکاف، از طرف آیت الله خاتمی نماینده ولی فقیه در استان زنجان، سریعاً با تشکیل جلسات شورای راهبردی و تیمها و واحدهای مختلف ضمن بهرهمندی از تجارب اعضای ستاد در سالهای گذشته، مدیران و اعضای ستاد جدید تعیین و متعقب بعد از جلسات امامان جماعت و امنای مساجد منتخب کارگروهها تشکیل و امورات الحمدلله مطابق برنامهریزی انجام شده در حال پیشروی است.
محمدی تاکید کرد: مجوز برگزاری مراسم اعتکاف امسال تنها از سوی ستاد مردمی اعتکاف صادر میشود و سایر مجموعهها نیز باید با هماهنگی و مجوز این ستاد اقدام به برگزاری این مراسم داشته باشند.
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