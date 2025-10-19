برخورد قضایی با پسماندسوزی کشاورزان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس‌نژاد مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان تهران، با اشاره به ممنوعیت پسماندسوزی و لزوم مدیریت پسماند توسط تولیدکنندگانِ این زباله‌ها گفت: شهرداری وظیفه مدیریت پسماندِ شهرها را دارد.

وی با اشاره به قانونِ مترقیِ مدیریت پسماند در کشورمان گفت: سازمان محیط‌زیست در کارگروه‌های مختلف نظارت‌ها را اجرایی خواهند کرد.

عباس‌نژاد با بیان این که در فصل پسماندسوزیِ کشاورزان قرار داریم، افزود: سازمان صمت به همراه شرکت شهرک‌های صنعتی به حوزه پسماندهای صنعتی ورود می‌کنند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان تهران با اشاره به معضل پسماندسوزی و درگیری دستگاه‌های مختلف با این پدیده گفت: در شرایطی که با آلودگی هوا روبه‌رو هستیم، پسماندسوزی معنا ندارد.

به گفته عباس‌نژاد پرونده‌هایی برای دستگاه‌های مختلف و واحدهای صنعتی و همچنین کشاورزان تشکیل شده است و سازمان محیط‌زیست هم بر آن نظارت دارد و در این راستا نماینده دولت هم پیگیرِ امور است. دستگاه قضائی هم به کمک محیط‌زیست آمده است.

وی در رادیو گفتگو با اشاره به این که دستگاه قضائی دستورات مساعد برای تشکیل یگان ویژه صادر کرده و با تشکیل پرونده قضائی، امور اصلاحی پیگیری می‌شود، ادامه داد: پسماند حوزه شهری باید به سمت کاهش سوق پیدا کند.

وی بیان داشت: در این راستا فرایند تولیدی باید پسماند کمتری را در پی داشته باشد. از طرفی تفکیک از مبدأ باید شکل گیرد و شهرداری‌ها سازوکارهای خاصی را در نظر گیرند.

عباس‌نژاد در بخشی دیگر لزوم توجه به تعهدات اجتماعی افراد را متذکر شد و افزود: تفکیک از مبدأ و تولید برق از برخی پسماندها راهکارهایی اقتصادی است.