به گزارش خبرگزاری مهر، مسعودبارانی مدیرکل شیلات هرمزگان با عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، دیدار و گفتگو کرد.

این نشست با محوریت بررسی مسائل حوزه شیلات، توسعه زیرساخت‌های صیادی و حمایت از جامعه صیادان استان برگزار شد.

در ابتدای این دیدار، عبدالکریم هاشمی با تأکید بر اهمیت جایگاه هرمزگان در تولید آبزیان کشور، خواستار تسریع در اجرای طرح‌های حمایتی از صیادان و فعالان شیلاتی شد.

وی بر ضرورت ایجاد تسهیلات برای نوسازی ناوگان صیادی، تأمین تجهیزات ایمنی و حمایت‌های بیمه‌ای از صیادان تأکید کرد و آمادگی مجلس برای همراهی در تصویب قوانین مرتبط را اعلام نمود.

مسعود بارانی، مدیرکل شیلات هرمزگان نیز در این دیدار گزارشی از وضعیت فعلی شیلات استان، پروژه‌های در دست اجرا و چالش‌های موجود ارائه کرد.

وی بر تلاش شیلات هرمزگان برای افزایش تولید، توسعه مزارع پرورش میگو، بهبود وضعیت بنادر صیادی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای رفع مشکلات تأکید کرد.

در پایان این نشست، دو طرف بر ادامه همکاری‌ها و پیگیری مشترک مسائل شیلاتی استان در سطح ملی و استانی تأکید کردند تا معیشت صیادان، جامعه شیلاتی و جایگاه هرمزگان در حوزه شیلات بیش از پیش تقویت شود.