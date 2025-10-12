سردار نوذری: حمایت از معیشت صیادان تکلیف مشترک شیلات و بسیج دریایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد نوذری در دیدار با مدیرکل و مدیران شیلات هرمزگان با اشاره به اهمیت سواحل و دریای جنوب در امنیت و اقتصاد ملی، گفت: صیانت از مرزهای آبی و حمایت از معیشت صیادان مسئولیت مشترک ما با شیلات است و بسیج دریایی آماده هرگونه همکاری است.
وی با تأکید بر لزوم همافزایی بین دستگاهی افزود: ایجاد گشتهای تلفیقی، آموزش صیادان وبرنامه ریزی برای کنترل شناورهای غیر مجاز باید در دستور کار مشترک شیلات و ندسا قرار گیرد تا امنیت و پایداری در حوزه صید تضمین شود.
عطاالله معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران با بیان اینکه صید پایدار نیازمند حمایتهای میدانی و اجرایی است، اظهار کرد: شیلات ایران برنامههای جامعی در زمینه ساماندهی ناوگان، جلوگیری از صید مخرب و حمایت از تعاونیهای صیادی در دست اجرا دارد و همکاری با سپاه میتواند اجرای این برنامهها را تسریع کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده شیلات هرمزگان بهویژه در حوزه صید و صیادی تصریح کرد: هرمزگان مقام نخست تولید محصولات شیلاتی را در کشور دارد و این استان میتواند الگوی مدیریت منابع دریایی باشد؛ مشروط بر اینکه همکاری همه دستگاهها، از جمله بسیج دریایی، استمرار یابد.
